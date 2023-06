Guilhem Guirado candidat à la vice-présidence de la FFR aux côtés de Patrick Buisson

On ne s'ennuie pas à la Fédération française de Rugby ! Les rebondissements se multiplient. Les clubs vont de nouveau voter du 14 au 16 juin pour désigner le nouveau président de la FFR. Deux candidats sont en lice : Florian Grill et Patrick Buisson.

ⓘ Publicité

Patrick Buisson est issu de la majorité en place, celle dite du "camp Laporte" face à l'opposant numéro un Florian Grill qui ne cesse de monter et a frappé un grand coup lors des dernières élections au comité directeur remportant onze des douze sièges mis en jeu.

Pour remporter l'élection et éviter une forme de cohabitation, Patrick Buisson sort un atout de poids : Guilhem Guirado. Pour annoncer la nouvelle, les deux hommes ont choisi un symbole fort. L'ex capitaine de l'équipe de France de rugby a donné rendez-vous au stade Puig-Aubert d'Arles-sur-Tech, le club formateur de Guilhem Guirado.

"Je suis inquiet pour la fédération"

Le 16 juin, si Patrick Buisson remporte les suffrages des clubs amateurs, Guilhem Guirado deviendra le vice-président de la FFR. Sacrée trajectoire pour le Catalan : "Il y a un an j'étais champion de France en tant que joueur et je le suis toujours pour quelques semaines encore. Ce n'était pas prévu dans mon plan de marche de me présenter à la FFR mais par rapport à ce qui s'est passé et sur le fait que je suis inquiet aussi pour la fédération, je me suis engagé sur le premier tour et à l'issue de ce vote-là, j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Patrick m'a fait part de ses convictions et ses valeurs et j'ai voulu m'associer à lui. J'ai bien réfléchi et je veux m'engager."

Pour Patrick Buisson, avoir l'ex capitaine des Bleus à ses côtés est un gros point fort qui doit peser dans la balance : "Etre à côté de Guilhem est un vrai atout vu ce qu'il représente dans le monde du rugby. Il a été capitaine et toujours auprès des joueurs et il a toujours été un interlocuteur entre les joueurs et les entraîneurs et dirigeants, c'est un homme de dialogue et qui veut s'investir."

Guilhem Guirado serait donc ensuite en charge du haut niveau à la FFR et surtout les équipes de France. Le Catalan a pourtant une grosse volonté et le fait savoir de faire bouger les choses dans le monde amateur, conscient des difficultés qu'il connaît.