Guillaume Gouze, expert économique au CDES:"l'arrivée de Ian Osborne au CAB, ce n'est pas de la philanthropie"

C'est la nouvelle de ce début de saison au CA Brive : le britannique Ian Osborne a investi dans le CA Brive en devenant un des actionnaires avec 33% des parts. Cet homme d'affaires est connu pour avoir créé le fonds d'investissement Hedosophia dont il est le PDG. A 38 ans, le chef d'entreprise s'est tourné vers le CA Brive sur les conseils de Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi, le premier sponsor du CA Brive, qui l'a présenté en juillet 2021 en terres corréziennes. Il aurait même joué au rugby dans le club de Richmond, que dirigeait à l'époque Simon Gilham.

Mais qu'est-ce que cela change ? A long terme, est-ce une bonne chose pour le club, comme pour le Top 14 ? On a posé la question à Guillaume Gouze, consultant économique au Centre de Droit et de l'Economie du Sport de Limoges.

D'abord, l'arrivée d'un investisseur étranger est rare, car il y en a pas tant que ça dans le Top 14 aujourd'hui ?

Non, il y en a très peu, voire pas du tout. Il y a des présidents qui ont une double nationalité mais qui sont de fait des personnes très intégrées dans la cité. Je peux citer Montpellier avec Mohed Altrad ou Jacky Lorenzetti au Stade Français : on ne peut même pas les qualifier d'investisseurs étrangers tellement ils sont impliqués dans la cité. Donc, l'arrivée de Ian Osborne, c'est une rareté à ma connaissance. C'est un cas de figure assez atypique et assez novateur. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour pour le CA Brive pour plusieurs raisons, que ce soit le coup d'accélérateur que ça peut donner ou le renforcement des points forts qu'avait déjà le club.

Dans le cas de Ian Osborne, on parle de premier actionnaire, mais pas majoritaire a priori.

Tous les modèles capitalistiques existent et les entreprises sont des sociétés anonymes, donc elles sont réparties entre différents actionnaires. Et là, tous les modèles existent. On peut avoir 99 % des actions détenues par une seule personne ou un modèle un peu plus classique ou plus historique dans le rugby où on peut compter jusqu'à une centaine d'actionnaires pour un même club professionnel avec un actionnaire premier qui en effet a 25 %-30 %. Les actionnaires en place doivent rester à ses côtés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça dilue le risque en permettant avec ce nouvel apport de fonds, ce nouvel apport de réseau de compétences de continuer à développer le CA Brive actuellement.

Est-ce cela peut montrer que le Top 14 a un réel intérêt financier ?

On n'est pas sur la caisse de résonance du football, où l'on voit la majorité des clubs de Ligue 1, désormais détenus par des hommes ou des structures venant de l'étranger. Il n'y a pas la même envie, la même notoriété pour le rugby non plus, on reste sur un sport qui se concentre sur une dizaine de pays au niveau international.

Il faut voir le coût d'opportunité qu'a constitué pour Ian Osborne le fait d'investir dans un club sain, un club qui développe ses structures, un club qui mise sur la formation, un club qui n'a pas de dettes... Ça, c'est important aussi, puisque, habituellement, lorsqu'il y a ce type d'"oncle d'Amérique", si on veut résumer, qui intervient pour pour prendre la direction d'un club, c'est souvent pour éponger des dettes. Là, on est dans un club qui n'a pas de dettes, si ce n'est quelques investissements qu'ils ont faits, (emprunts ou PGE remboursés à l'Etat suite à la crise du covid), c'est plutôt un club qui est à l'équilibre, ce qui est rare.

Mais le Top14, en tant que tel, malgré le fait qu'il soit la ligue leader au niveau international, malgré l'argent qu'il génère, malgré la notoriété médiatique qu'il peut avoir, (par exemple, les droits TV ont été encore vendus aux Etats-Unis la semaine dernière) n'est pas une cible pour des investisseurs étrangers. Les investisseurs français ou les chefs d'entreprises locaux des bassins de population autour des clubs peuvent eux même se permettre d'investir et de prendre la direction de certains clubs, ce qu'on a vu à maintes reprises au niveau local pour énormément de clubs.

Donc la situation de Brive est assez atypique....

Bien que le CAB soit un club avec une petite zone de chalandise (Brive n'est pas Toulouse, Lyon, Bordeaux, ou Paris), c'est malgré tout un club dont l'actionnaire était Vivendi, une multinationale dans le secteur du loisir, de la télévision, ou des médias, dont le président Simon Gillham est anglais. Par ces réseaux là, ils ont réussi à croiser Ian Osborne qui a vu l'intérêt qu'ils pouvait avoir à investir dans ce type de club plutôt que dans un club anglais qui eux, sont largement déficitaires et pour lesquels son argent aurait peut-être servi à combler des dettes plutôt qu'à accélérer le développement d'un club sain.

Ian Osborne ne vient pas avec des visées de philanthropies ou ne réalise pas un achat "coup de cœur".

Il a fait plusieurs visites sur site. Il s'est fait ouvrir les livres de comptes, il s'est rendu compte que le club était bien géré, était à l'équilibre, avait choisi d'investir dans les infrastructures, d'investir dans la formation. On a vu la signature ou la prolongation de certains joueurs, comme Abadie notamment. Peut être que sans cet apport de nouvel actionnaire, ce joueur serait à terme parti répondre à des sollicitations d'autres clubs. Ce qui a été fait sur cette prolongation de joueur pourra servir d'exemple pour continuer à séduire par un projet et verrouiller, comme on dit, d'autres profils jeunes pour contribuer au développement sportif et à la stabilité sportive du CA Brive.

Ian Osborne a aussi la volonté d'aider à investir dans les infrastructures....

Les ressources d'un club de Top 14, ça tient entre la moitié et pratiquement les deux tiers pour certains sur les ressources qu'on appelle "jour de match", c'est à dire les ressources générées par le stade, les infrastructures ou par ce que les spectateurs consomment un jour de match. Avoir un outil stade qui permet de valoriser et de gagner un peu plus d'argent sur sur les jours de matchs et de diversifier hors jours de matchs par une offre de services annexes, c'est crucial, tous les clubs en passent par là. Tous les business models sont construits à partir de cette de cette réalité là le club.

Mais j'aimerai ajouter un point important, il y aura le club d'un côté et il y aura les collectivités territoriales de l'autre, qui doivent continuer à supporter le club et le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse se développer. Ce n'est pas parce qu'il y a un millionnaire qui arrive que tous les acteurs locaux qui sont pétris du projet CAB depuis des années doivent se désengager. Au contraire, il faut y voir ça comme une opportunité pour permettre d'accélérer, de stabiliser et de combler les points qui étaient faibles jusqu'à présent par rapport à d'autres clubs.

Si tout le monde attend du nouvel investisseur qu'il fasse des miracles, le projet peut très vite se gripper.

Le Top 14 est-il "bankable" ? Peut-on réussir en investissant dans un club de Top 14 ?

Le Top 14 est bankable. Des investisseurs, il en existe. Il y a des hommes d'affaires qui ont énormément de succès qui investissent. Il y a aussi des projets entrepreneuriaux qui sont d'envergure. Le LOU se développe sur des questions immobilières à Gerland. Le Stade Toulousain a longtemps été montré comme une référence sur la diversification jour de match- hors jour de match. Le Stade Rochelais enchaîne son 70ᵉ match à guichets fermés. Ce sont des grandes réussites entrepreneuriales.

Il y a les projets structurels comme ça, qui sont, qui sont ultra valorisables. Et de l'autre côté, il y a des investisseurs privés, pris de passion pour un club, qui ont envie de développer leur territoire comme en son temps Pierre Fabre à Castres et qui apportent leur contribution à un club de rugby de haut niveau. Les deux modèles existent : les mécènes d'un côté, les projets entrepreneuriaux de l'autre. Je ne suis pas sûr que Ian Osborne se voit comme comme un mécène et ça tombe bien parce qu'il y a un projet entrepreneurial stable et structuré à Brive.