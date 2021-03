Guy Novès : "On vient de me proposer d'entrainer un club de Top 14, j'ai dit non"

Guy Novès, entraîneur du Stade Toulousain pendant douze années, ancien sélectionneur malheureux du XV de France, publie un livre, "La tête haute". Un livre de 280 pages d'autobiographie où le plus grand palmarès du rugby français aurait pu régler ses comptes. Ce n'est pas le cas.