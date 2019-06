Guy Novès après la finale du Top 14 : "les Toulousains ont marqué à leur façon l'histoire de ce sport""

Première réaction de Guy Novès sur France Bleu Occitanie après la victoire du Stade Toulousain contre l'ASM Clermont ce samedi soir (24-18). L'ancien manager des rouge et noir et sélectionneur du XV de France dit son "émotion de voir ce club au plus haut niveau" et sa "fierté".

Toulouse, France

Le Stade Toulousain a retrouvé le bouclier de Brennus ce samedi soir. Toulouse l'a emporté 24 à 18 en finale du Top 14 contre l'ASM Clermont. "Il est certain que ce soir les Toulousains ont marqué à leur façon l'histoire de ce sport", a déclaré l'ancien manager du Stade Toulousain Guy Novès sur France Bleu Occitanie après la victoire, disant son "émotion de revoir ce club au plus haut niveau" et sa "fierté".

"De voir cette équipe aussi heureuse effectivement, je ne peux que partager ce bonheur", ajoute celui qui a entraîné le Stade toulousain jusqu'en 2015. "Pour y avoir passé 40 ans, je sais le travail qui y est fait", estime Guy Novès. "On a vu du jeu de part et d'autre, des défenses très rapides", mais "les joueurs ont tenté malgré tout de ne pas renier leur ADN et cela a payé côté toulousain". L'ancien sélectionneur du XV de France sera dimanche place du Capitole pour fêter le titre.