Guy Novès demanderait près de 3 millions d'euros à la FFR après son licenciement

L'audience au conseil de prud'hommes de Toulouse doit avoir lieu le 14 février, et on en sait un peu plus sur les futurs débats. Le Parisien affirme que Guy Novès souhaiterait demander 2,9 millions d’euros à la Fédération française de rugby. "Une somme composée des salaires restants dus, précise le quotidien, mais aussi de divers dommages et intérêts, dont 300 000 euros au titre du préjudice de notoriété." Le calcul comprendrait également 1.800 heures supplémentaires.

Guy Novès et son avocat restaient injoignables ce mercredi.