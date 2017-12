L'ex sélectionneur du XV de France, Guy Novès, et ses adjoints sont convoqués par la Fédération française de rugby (FFR) pour un entretien préalable à licenciement pour faute grave. Cette procédure permettrait à la FFR de ne pas leur verser d'indemnités.

Evincé de son poste de sélectionneur du XV de France, Guy Novès, ainsi que ses adjoints, Yannick Bru et Jean-Frédéric Dubois, ont bien reçu un courrier recommandé de la Fédération française de rugby (FFR) les convoquant pour un entretien préalable à licenciement pour faute grave.

Entre 1,5 et 3 millions d'euros d'indemnités

L'information, révélée par le journal L'Equipe, a été confirmée par l'Afp ce jeudi. Si cette démarche aboutit, elle permettra à la Fédération française de rugby (FFR) de ne pas leur verser d'indemnités de licenciement. Indemnités évaluées entre 1,5 et 3 millions d'euros par la presse.

Le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, a officialisé mercredi le remplacement de Guy Novès par Jacques Brunel à la tête des Bleus. Ses adjoints ont aussi été écartés.

Bernard Laporte a justifié sa décision en expliquant qu'il souhaitait "créer une nouvelle dynamique pour l’intérêt général du rugby français" et les Bleus,englués dans une série de six défaites (dont cinq test-matches) et un nul.

"Je n'ai rien contre Guy" Novès s'est défendu le patron de la FFR devant la presse, "il a un palmarès éloquent, il n'est pas devenu mauvais manager du jour au lendemain. J'ai le respect de ce qu'il a fait. Si j'avais été contre lui, la première décision que j'aurais prise (une fois élu à la présidence, le 3 décembre 2016, NDLR) aurait été de l'écarter".