A 65 ans, l'ancien entraîneur du Stade Toulousain, le plus titré du rugby français, annonce qu'il met un terme à sa carrière, par "écoeurement". Guy Novès a été licencié du poste de sélectionneur du XV de France il y a deux ans.

Faute d'entrain, Guy Novès n'entraînera plus

Toulouse, France

Finalement, il a dit stop. Alors qu'il a pourtant été sollicité par plusieurs clubs, Guy Novès a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière. Une carrière déjà en pause depuis deux ans, après son licenciement par la Fédération Française de Rugby, alors qu'il était sélectionneur du XV de France.

"Je préfère mettre un trait à ma carrière d'entraîneur. J'ai une sorte d'écoeurement qui m'amène à penser que je dois lever le pied", a expliqué Guy Novès lors d'un entretien téléphonique à l'AFP. Toujours remonté contre la Fédération française de rugby (FFR) qui l'avait licencié le 27 décembre 2017 de son poste de sélectionneur, le Toulousain l'est aussi contre "une ou deux personnes" des médias qui n'ont pas été honnêtes à ses yeux.

"J'ai pris tellement de coups" - Guy Novès

"J'ai pris tellement de coups", regrette Guy Novès, qui gagné quatre coupes d'Europe et dix titres de champions de France avec le Stade Toulousain. Nommé sélectionneur de l'équipe de France en mai 2015, il en est écarté fin 2017 par le président de la FFR, Bernard Laporte. Un licenciement jugé sans fondement le 8 avril dernier par le tribunal des prud'hommes de Toulouse, qui a condamné la FFR à lui verser un million d'euros pour "rupture anticipée du contrat de travail sans faute grave" et "atteinte à la notoriété".

Mais outre cet "écoeurement", l'âge et la difficulté de construire un staff sont les deux autres raisons qui amènent l'ancien entraîneur à vouloir s'arrêter : "Je ne suis pas sûr d'avoir le temps qu'il faut pour bâtir et surtout réussir un projet. Car c'est à la fin qu'on regarde si on a réussi".