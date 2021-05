Champions Cup : "Qu'Ugo Mola pense à moi après un titre ça me fait évidemment plaisir" réagit Guy Novès

Après avoir décroché une cinquième étoile européenne samedi soir, le coach du Stade Toulousain Ugo Mola n'a pas oublié de rendre hommage à son prédécesseur : "Je me rends compte de ce que c’est de gagner à ce niveau-là et je ne le pensais pas aussi dur. Je me dis, quelque part, que la personne qui était là avant moi à la tête du club, avait quand même une énergie incroyable pour être auréolée de tant de titres en Coupe d’Europe et en championnat." Quelques mots remplis d'émotion qui ont fait plaisir au principal intéressé. "Ça me touche, j'y suis sensible" a réagi sur France Bleu Occitanie Guy Novès.

Toulouse mérite la victoire ?

Elle est d'abord méritée sur le parcours pas uniquement au travers de la finale en elle même, même si les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Mais une finale ce n'est jamais très beau. On en attend beaucoup mais ce que l'on retient ce sont les titres. De ce point de vue là, les gars ont fait le boulot et j'en suis très heureux pour eux.

Le tournant du match, c'est l'expulsion du Rochelais Levani Botia en première période ?

Les Rochelais ont quand même dominés le Stade Toulousain pendant un certain temps. Je ne suis pas sûr que les Maritimes ont manqué d'expérience car cette équipe est composée de jeunes joueurs mais qui sont entourés par de vieux briscards.

La Rochelle a réalisé un match immense

Le manque d'expérience en finale de coupe d'Europe était finalement identique d'un côté comme de l'autre à part pour Maxime Médard qui lui en avait déjà joué une (Ndlr : deux en fait, une perdue en 2008, un autre victorieuse en 2010). Mais c'est vrai que La Rochelle a réalisé un match immense.

Ugo Mola vous a rendu hommage après la victoire...

Je vous avoue que ça fait plaisir. Au Stade Toulousain je suis un petit peu chez moi et en même temps pas du tout. Je laisse vivre cette génération. Mais de voir qu'Ugo pense à moi après un titre ça me fait évidemment plaisir, ça me touche et j'y suis très sensible.

Ce qui est sûr c'est que c'est mérité

Ugo Mola est là depuis six ans et ils sont déjà arrivés en demi-finale de Champions Cup très régulièrement. Cette année ils sont en finale et ils la gagnent. Ce qui est sûr c'est que c'est mérité. Mérité sur le parcours, mérité sur ce que produit le Stade Toulousain depuis maintenant un an ou deux. Il n'y a rien à redire même si sur le match évidemment les grincheux auront toujours quelque chose à redire.