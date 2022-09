"Hâte de découvrir cette île" : le XV de France féminin s'envole pour la Nouvelle-Zélande

C'est l'heure. Après de longues semaines de préparation en Andorre puis à Nice, les Bleues vont monter dans l'avion direction la Nouvelle-Zélande ce jeudi.

"C'est magique"

Le XV de France, composé notamment de neuf Blagnacaises et de cinq Toulousaines, débutera son Mondial face à l'Afrique du Sud le samedi 8 octobre. Elles sont 32 à partir, et pour beaucoup, c'est une grande première : "C'est une première pour moi de partir aussi loin de la France. Je n'ai pas beaucoup voyagé, cela fait quelque chose de déconnecter, d'être loin de sa famille. Vivre une Coupe du Monde à l'autre bout du monde, c'est magique. Là-bas, le rugby c'est une culture. _J'ai hâte de découvrir ce qu'il se passe sur cette petite île_", lâche la jeune ailière de Blagnac Melissande Llorens.

La Toulousaine Maëlle Filopon, elle aussi, a hâte de voir la Nouvelle-Zélande : "Tu te demandes comment est le rugby dans ce fameux pays. Cela fait rêver. Jouer en Nouvelle-Zélande amène une saveur totalement différente, en plus parce que nous Françaises on est à l'autre bout du monde. On va dans l'antre du rugby international. C'est le graal."

Sur une île où le rugby est roi, ça incite tout de même à la prudence : "Oui, forcément ça met de la pression en plus. C'est une équipe qui fait partie des meilleures nations mondiales. On va faire au mieux et on essaiera d'aller chercher quelque chose", ajoute Mélissande Llorens.

Tous les matches des Bleues disponibles en clair

Dès le 8 octobre, tous les matches du XV de France féminin seront disponibles sur TF1. Il faudra se lever tôt pour soutenir les Bleues puisque le coup d'envoi du premier match face à l'Afrique du Sud sera donné à 3h15 du matin. Avant de partir, les Bleues ont conclu leur préparation par une défaite en Italie. On espère qu'elles l'auront oubliée pour affronter lors de la phase de poule l'Afrique du Sud, l'Angleterre puis les Fidji et se qualifier pour les quarts de finale.