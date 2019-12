Hommage du Castres Olympique à Ibrahim Diarra : un tifo samedi puis une association pour ne pas l’oublier

Castres, France

Un tifo tenu par les joueurs champions de France de 2013, des photos de Ibou partout dans les tribunes : voici à quoi devrait ressembler l’hommage du Castre-Olympique ce samedi lors du match face à Lyon. Le stade castrais va évidemment également respecter une minute de silence en mémoire de l'ancien flanker du club, Ibrahim Diarra, mort à l'âge de 36 ans. "C’est le moins que l’on puisse faire" explique le directeur du club, Matthias Rolland, lui qui est arrivé en même temps qu’Ibrahim Diarra au CO. Matthias Rolland qui voudrait que la mémoire du joueur reste longtemps dans le club. "Pour ça, nous allons sans doute créer une association, donner son nom à un tournoi... Nous réfléchissons, mais il faut quelque chose qui dure. "

Matthias Rolland, directeur du Co veut que le souvenir d'Ibou soit "éternel" au CO. © Radio France - SM

Un rayon de soleil dans la vie, un guerrier sur le terrain

Le directeur du CO est très touché en tout cas par la mort de celui qu’il décrit comme un frère. "Ibou c'était mon petit frère depuis Montauban, du moment que j'ai vu arrivé ce gringalet teint en blond. Je me suis dit qu'est ce que c'est que ce joueur ? Et puis je l'ai vu grandir, se transformer physiquement. C'était des moments de rire. C'était quelqu'un qu'il fallait parfois recadré. Mais il était d'une telle générosité qu'on lui pardonnait tout. Et puis on avait toujours envie de lui donner car il était un vrai rayon de soleil." Et Matthias Rolland insiste " C'était une personne extraordinaire. Mais sur le terrain, c'était un redoutable guerrier. Avec lui, on pouvait aller à la guerre. Et je ne veux pas qu'on l'oublie"

Obsèques au Sénégal

Pierre-Yves Revol, le président du CO a publié un communiqué : "Ibrahim DIARRA a été un formidable joueur au CO et l’un des grands artisans de notre titre de 2013. Au delà, il nous a marqué par son immense générosité, sa bonne humeur communicative, son sourire généreux et ses yeux toujours pétillants. Il était resté proche du club, avec lequel il a préparé sa reconversion. Notre directeur Matthias Rolland, qui a été son coéquipier à Montauban et à Castres s’occupait de lui comme un frère. Nous aiderons sa famille à organiser ses obsèques au Sénégal et nous partageons son immense peine."

De l’équipe de 2013, Romain Cabannes, Laurent Labit, Thomas Sanchou devraient présent ce samedi au stade Pierre Fabre. Un hommage sera aussi rendu à Montauban le 10 janvier.