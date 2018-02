Perpignan, France

Quatre mois après avoir sauvé leur peau in-extremis en Super League, les Dragons sont déjà dans le dur dans l'exercice 2018. Après la lourde défaite à Widnes (42 à 12), celle à domicile contre Saint-Helens (21 à 12), les Dragons ont de nouveau sombré : 23 à 4 à Hull KR. Ils sont derniers de la Super League.

En deux déplacements, les Dragons n'ont pas été dans le coup et pourtant les deux adversaires sont loin d'être des favoris du championnat. La première mi-temps à Hull a été "catastrophique" de l'aveu même du capitaine Rémi Casty. Les Dragons se sont retrouvés menés 16 à 00 et n'ont jamais réussi à retrouver le fil de ce match.

"C'est inacceptable"

Rémi Casty : "C'est difficile à commenter cette prestation. On est déçu et en colère contre nous-même, On a donné ce match à l'adversaire qui n'a rien montré de dangereux mais nous avons été plus mauvais qu'eux et on leur a donné tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas digne d'une équipe de Super League. Maintenant il va nous falloir du désir et de l'envie d'aller chercher cette victoire car on en a besoin juste pour la confiance. Contre Saint-Helens, ce qui était bien c'est qu'on avait progressé par rapport au match précédent mais la progression a, ce soir, été balayée en première mi-temps et c'est inacceptable."

Mickaël Simon : "Je pense que dans l'histoire des Dragons, c'est peut-être un des plus mauvais matchs réalisés. Surtout sur la première mi-temps où on a fait je ne sais combien de fautes, il y a eu énormément de pénalités contre nous. Tout le pire et inimaginable nous est arrivé. trois matchs et trois défaites, il faut juste qu'on arrive à accrocher une victoire pour que tout le monde se sente mieux et puisse aller de l'avant."

les Dragons qui sont restés en Angleterre après ce match reviendront ce vendredi. Ils devront ensuite préparer un match qui s'annonce déjà tendu pour eux contre Wakefield.