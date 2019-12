Ibrahim Diarra, ancien joueur de Castres et de Montauban, dans un état critique

Ibrahim Diarra saute en touche sous le maillot du CO en 2014.

Castres, France

Ibrahim Diarra est hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. L'ancien troisième ligne de Montauban et Castres se trouve dans un état critique.

L'ancien troisième ligne, âgé de 36 ans, a disputé plus de 180 matches de Top 14 et 33 matches européens avant de terminer sa carrière à Lavaur dans le Tarn. Il a soulevé le bouclier de Brennus avec le CO en 2013.

Ibrahim Diarra compte une sélection avec le XV de France. C'était lors du tournoi des Six Nations 2008 face à l'Italie.