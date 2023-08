"Il faudrait un stade de 50.000 places" à Toulouse selon le vice-président de la FFR

À quelques jours du début de la Coupe du monde de rugby en France , le vice-président de la Fédération française de rugby et ancien international du XV de France était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi matin. L'occasion de faire aussi le point sur l'infirmerie des Bleus avec Abdelatif Benazzi.

France Bleu Occitanie : ça y est, les matchs tests sont terminés. Place à la Coupe du monde de rugby, vous êtes impatient ?

Abdelatif Benazzi : Oui, c'était nécessaire cette mise au point, c'est obligatoire pour une nation de se jauger par rapport aux grandes équipes. Donc je pense qu'on est au point malgré la blessure de Romain N'tamack et Cyril Baille . C'est dommage mais il faut bien pousser les limites un petit peu, que les joueurs se révèlent un peu pendant la Coupe du monde. Mais le groupe est tellement étoffé, les énergies sont tellement positives, que je pense que la France entière attend ce rendez-vous de la Coupe du monde avec impatience.

À Toulouse, beaucoup de supporters sont sceptiques concernant la paire Dupont/Jalibert. Vous comprenez ?

Je l'entends, la déception des Toulousains. Ils adorent Romain, leur chouchou... Mais je crois que Fabien Galthié, dans sa préparation depuis le début, a impliqué 42 joueurs. Et rappelez-vous, il n'y a même pas un an, on se posait encore la question si Romain ou Jalibert pouvaient jouer ? Je pense que Jalibert a fait un très bon match hier [face à l'Australie]. Vous savez, les individus sont très importants, mais pour gagner la Coupe du monde, il faudra être prêt collectivement.

Comment va Cyril Baille ? Et est-ce qu'il y a des blessés ?

Il va bien. Il y a un staff tellement compétent, qu'ils font le maximum pour le remettre sur pied le plus tôt possible. Il patiente, et il fait le nécessaire pour être en forme le jour J. Pour le moment, il n'y a pas d'autre blessé et tant mieux. Je pense que les organismes commencent à répondre de façon positive parce que tout a été fait pour que l'équipe soit prête le 8 septembre

La Nouvelle-Zélande, en match d'ouverture, super cadeau pour le public, mais cadeau empoisonné pour le XV de France non ?

Ah non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est une très belle affiche pour lancer la Coupe du monde. Tout le monde est impatient. C'est bien de donner le tempo, de montrer un peu les ambitions des Français. Je n'ai jamais vu une équipe aussi forte collectivement, avec un staff aussi compétent, et des joueurs qui ne pensent qu'à gagner la Coupe du monde. Évidemment, il ne faudra pas se focaliser que sur un match, il faut respecter tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un match capital. En revanche, il n'est pas déterminant pour la qualification aux quarts de finale. Je vous rappelle que les deux premiers sont qualifiés.

Toulouse, ville de rugby n'a aucun match de l'équipe de France. Pourquoi ?

Pour une simple raison que nous aurions aimé avoir un stade de 50.000 à 60.000 places. Vous savez, le premier match contre les All Blacks, il y a eu plus de 500.000 demandes pour un stade de 80.000 places. S'il y avait un stade de 50.000 ou 60.000 (à Toulouse, NDLR), je pense qu'il y aurait un match. C'est peut-être un message à faire passer aux collectivités . Mais il y aura d'autres matches avec les All Blacks, la fête sera belle.