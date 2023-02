"Il nous manque plein de trucs à l'USAP, mais en ce qui concerne les supporters on est au niveau !"

La scène devient habituelle mais on ne peut pas s'en lasser. Le match à Brive était capital et les supporters de l'USAP ont de nouveau été exceptionnels. Ils étaient plus de 300 à Brive pour voir la victoire des Catalans 24 à 22. Avant le match, ils ont attendu, comme de tradition, le bus des joueurs pour leur adresser un dernier (bouillant) message d'encouragement.

ⓘ Publicité

Des fumigènes, des cris, un feu d'artifice, la scène est limite surréaliste pour un match de rugby de Top 14. Les joueurs se sont faufilés au milieu de public pour atteindre les vestiaires non sans avoir pris des tapes sur le dos et des encouragements les yeux dans les yeux venant de fans usapistes.

A la fin du match, après la victoire, les yeux brillants, le manager usapiste, Patrick Arlettaz, a su mettre les mots sur cette ferveur qui a été déterminante pour la réussite de l'USAP en Corrèze :

"J'avais dit aux joueurs qu'ici c'était chaud parce que c'est chaud à Brive ! Le public n'est pas transparent, c'est un public de rugby. J'avais prévenu les joueurs parce que certains n'avaient jamais joué ici et finalement le truc qui les a le plus choqués, et ça n'a rien à voir avec le public de Brive qui a encore été merveilleux sur ce match, c'est l'arrivée du bus au stade !

J'avais Bradley Shilelds et Aly Crossdale qui n'avait jamais vécu cet enthousiasme-là, les fumigènes, les mecs qui tapent sur le bus, un quart d'heure pour rentrer dans le stade.

"Ca a joué dans la tête des joueurs"

Il nous manque plein de trucs à l'USAP pour entrer vraiment en plein dans le rugby professionnel mais en ce qui concerne les supporters, alors ça on est au niveau ! Là par contre, on n'a pas à pâlir, c'est chouette.

Si les joueurs ne m'avaient pas cru quand je leur disais que c'était un match important et bien quand ils sont arrivés au stade ils l'ont compris.. C'était un match important pour tous les gens qui aiment ce club parce que ceux qui ont fait le déplacement aiment ce club et ceux-là étaient nombreux et chauds. Ca a joué dans la tête des joueurs car ils comprennent qu'ils se battent pour des gens qui les aiment vraiment et ce match là avait une importance particulière."

A la fin du match, la communion a été belle sur la pelouse entre supporters et joueurs. Le rendez-vous est pris pour la réception de Pau à Aimé-Giral. L'USAP est de nouveau lancée dans une folle bataille de fin de saison pour le maintien en Top 14 et elle pourra compter sur l'appui de ses supporters.