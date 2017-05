Il rentre d'Australie pour assister à la demi finale du Stade Rochelais

Quentin 24 ans n'a pas hésité une seconde : il fera un aller-retour express entre l'Australie et la France pour assister fin mai à la demi-finale en Top 14 du Stade Rochelais à Marseille. Un voyage de plus de 30 000 km au total pour assister à la fin de saison historique de son équipe.

Le voyage en rebuterait plus d'un : 17 000 kilomètres entre l'Australie et la France, 24 heures d'avion. Quentin, lui, n'a pas hésité! Il a décidé de faire un aller-retour express entre Sydney et Marseille pour assister à la fin de saison de son équipe favorite. Il sera au stade Vélodrome pour la demi-finale fin mai à Marseille, et a déjà pris son billet pour la finale au Stade de France. Il a aussi son billet d'avion.

Au moment de prendre l'avion pour l'Australie, Quentin est quasiment parti à reculons

Quentin Comere, 24 ans n'a pas raté beaucoup de matches du Stade Rochelais en Pro D2 de rugby puis en Top 14. Depuis que son père l'a emmené pour la première fois avec lui au stade Deflandre en 2008. Quand il a commencé à penser partir en Australie, il était loin de penser que le Stade allait se qualifier directement pour la demi-finale du Top 14.

A l'époque les supporters rêvaient d'une 5ème place, ou peut-être une 4ème à la fin du championnat. Quelques mois plus tard, en août 2016, quand Quentin a acheté son billet pour aller passer un an à Sydney (avec un contrat "vacances travail" qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de visiter le pays tout en travaillant pour financer leurs vacances), le jeune homme a commencé à avoir des doutes.

En février dernier, au moment de prendre l'avion, il est quasiment parti à reculons, avec un maillot du Stade Rochelais dans ses valises. Il le porte pour assister aux matches de Super Rugby (une compétition internationale qui oppose 18 franchises Argentines, Australiennes, Sud-Africaines, Japonaises et Néo-zélandaises" en Australie)

A l'Allianz Statium (Sydney) le 2 avril 2017 pour le match Warathas/Crusaders

900 euros pour l'aller-retour

Quentin a suivi les matches du Stade Rochelais, et l'ascension de son équipe favorite comme il le pouvait : tout seul devant son écran d'ordinateur, avec un wifi défaillant, et souvent à 3 heures du matin !! Le lendemain, il appelait son père pour qu'il lui raconte le match. "J'ai vécu le parcours historique du stade rochelais par procuration" dit Quentin. D'où cette décision, un peu folle il le reconnait, de venir à Marseille pour assister à la demi-finale. Il a déboursé 900€ pour le billet d'avion ce qu'il peut se permettre grâce à l'argent gagné en Australie, et réservé ses places au stade Vélodrome sur le site de la ligue "pour être sûr d'en avoir une".

Il a aussi pris une place pour la finale au Stade de France : Quentin en est sûr, les "jaune et noir" vont se qualifier pour aller à Paris. Il pronostique une victoire sur Toulon, l'adversaire qui conviendrait le mieux aux Rochelais dit-il (on connaitra l'adversaire du Stade Rochelais le week-end du 19/20 mai).

A Marseille, il retrouvera son père, son frère, son oncle et son cousin avec lesquels il allait au Stade Deflandre à La Rochelle. Il espère aussi croiser les "figures" de la tribune Apivia.