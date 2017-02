Il y a 40 ans, le XV de France, avec Jean-Pierre Romeu, réalisait un historique grand chelem en Irlande

Alors que la France affronte l'Irlande ce samedi à Dublin pour la troisième journée du tournoi des 6 nations, il y a 40 ans, presque jour pour jour, les bleus s'étaient imposés à Lansdowne Road et réalisaient un historique grand chelem. L'ouvreur de l'ASM, Jean-Pierre Romeu, n'a pas oublié.

Après leur défaite en Angleterre en ouverture du tournoi des 6 nations, les rugbymen tricolores savent qu'ils ne pourront pas imiter leurs prestigieux aînés cette année. L'équipe de France ne réalisera pas le grand chelem comme il y a 40 ans, pour ce qui reste l'un des plus grand exploit du rugby français. "En gagnant à Dublin, on peut dire pompeusement qu'on est entré dans l'histoire" se souvient l'ouvreur de l'époque, Jean-Pierre Romeu, auteur d'une pénalité en ce 19 mars 1977. "

Avec les 15 mêmes joueurs

En s'imposant 15 à 6 en Irlande, le XV de France remportait le tournoi, avec les quinze mêmes joueurs, et sans encaisser le moindre essai. Une performance unique. "On avait gagné à Dublin dans des conditions difficiles, je rate un dégagement du pied gauche, on récupère le ballon, et Jean-Pierre Bastiat va marquer" rigole encore l'ancien buteur de l'ASM.

Ce samedi, Jean-Pierre Romeu sera bien évidemment devant son écran de télévision pour suivre, notamment, la prestation des cinq clermontois qui vont débuter la rencontre, et plus particulièrement celle de Camille Lopez, qui lui succède avec le numéro 10 chez les bleus, et qui "est actuellement en pleine confiance" selon son illustre prédécesseur.

Invitation au stade de France

Pour célébrer le grand chelem de 1977, la fédération a décidé d'inviter ceux qui l'ont réalisé au stade de France lors du match contre le Pays de Galles le 18 mars prochain. "Nous serons 13, car Robert Paparemborde et Jacques Fouroux ne sont plus là" précise Jean-Pierre Romeu, qui sera l'un des quinze ambassadeurs de la FFR, avec Olivier Merle, si la France obtient l'organisation de la coupe du monde en 2023.