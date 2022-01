Il y a 25 ans, le CA Brive remportait la Coupe d'Europe de rugby

C'est un sacre historique que l'on célèbre ce mardi. Le 25 janvier 1997, à l'Arms Park de Cardiff, le CA Brive remportait son seul et unique titre européen de l'Histoire. Pour France Bleu Limousin, Alain Penaud et Titou Lamaison ont bien voulu revenir sur ce jour fantastique.

Le 25 janvier 1997, un événement historique s'est déroulé au Pays de Galles. Le CA Brive a remporté le seul titre européen de son histoire. C'est un vrai "rouleau compresseur corrézien" qui s'est abattu sur les anglais de Leicester, alors la meilleure équipe d'Europe. Victoire nette 28 à 9. 25 ans après, qu'en reste-t-il ?

Même s'il avoue "ne pas y penser pas non plus tous les jours", Alain Penaud garde en lui des souvenirs mémorables de ce 25 janvier 1997. "C'est un ensemble d'images qui reviennent la plupart du temps de manière assez désordonnée" raconte le capitaine du CAB. "Ça peut être des images du terrain, des images de la célébration immédiate après la fin du match. Mais, la descente de l'avion à Brive a été juste phénoménale, jusqu'à l'arrivée dans le centre ville et sur la place de la Gierle." Son compère Titou Lamaison garde aussi l'image magique de ce moment. "Je crois qu'on avait pas du tout conscience qu'on allait faire de déplacer justement cette foule immense. Je crois que c'était tout le département de la Corrèze qui s'était déplacé pour venir nous saluer. la nuit a été très longue"

"C'est vrai que sur le moment, on en profite certainement, mais on se rend pas véritablement compte. Mais je crois que ça a vraiment touché les gens. C'est surtout ça le plus important." - Alain Penaud, capitaine du CA Brive en 1997

Alain Penaud le capitaine brandit le trophée ce 25 janvier 1997 à Cardiff © Getty - Christian Liewig - Corbis;

Un groupe soudé ensemble

Sportivement, c'était aussi un exploit de battre l'une des meilleures équipes d'Europe à Cardiff, dans un des temples anglo-saxons du rugby. La bande à Patrick Sébastien l'a réalisé, mais ce n'est pas qu'une question de talent rugbystique, explique Titou Lamaison, le trois quarts centre du CAB de l'époque. "Quand il y a des gars qui croient en un projet, qu'il y a des dirigeants qui croient aussi en un club, des supporters également qui croient en une équipe, tout cela fait qu'on est arrivé à Cardiff avec des arguments, certes, mais aussi une envie d'en découdre."

Une envie mise au service du collectif. La preuve sur les images, où le capitaine Alain Penaud ne se met pas en avant plus que cela. "J'ai la sensation, vraiment, que sur cette année 97, il y avait autant de capitaines que de joueurs et ça rendait les choses beaucoup plus simples."

Une causerie mémorable

Parmi les choses qui ont rendu possible cette victoire, il y a le discours d'avant match de l'entraîneur Laurent Seigne. Titou Lamaison raconte. "C'était une des plus belles causeries à laquelle j'ai pu assister. Laurent appréciait les joueurs mais appréciait avant tout les hommes. Il connaissait notre vie personnelle et il savait pertinemment quelles étaient nos qualités, nos défauts."

Quand on s'est levé du siège, on avait qu'une envie : en découdre avec les Anglais" - Titou Lamaison, trois-quart centre du CA Brive

Son discours était mémorable car selon Titou Lamaison, Laurent Seigne "a eu un mot pour chacun, un mot qui qui a fait mouche pour chacun de nous : les revanchards, les anciens et les nouveaux qui avaient fait donc ce challenge de venir en Corrèze, ceux qui avaient changé radicalement de sport comme Sébastien Carrat, par exemple." "

Le club aurait bien voulu réunir ces grands champions pour fêter ces 25 ans. Malheureusement, le Covid est passé par là. Il faudra attendre pour boire une coupe de champagne ensemble. Restent les souvenirs et la Coupe, dont une réplique trône à l'étage du club house du CA Brive.