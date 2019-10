Ils devaient assister à France-Angleterre : des supporters niortais annulent leur voyage au Japon

Marie-Christine Billot et son mari avaient gagné un voyage de quatre jours au Japon avec hôtel et billets d'entrée pour le match de rugby France-Angleterre de samedi. Tout est tombé à l'eau avec l'annulation de la rencontre et l'annonce du super-typhon Hagibis.