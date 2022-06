"Ils vont être revanchards" : les Toulousains attendent La Rochelle pour un barrage de Top 14 excitant

Tout Toulouse a déjà en tête ce samedi soir qui s'annonce chaud à Ernest-Wallon pour un barrage de Top 14 face à La Rochelle. Le premier barrage du Stade depuis 2018 (défaite contre Castres).

Le souvenir de 2021

L'an dernier, ces deux équipes s'étaient affrontées en finale. En Champions Cup, puis en Top 14. Deux rendez-vous remportés par le Stade Toulousain. Et ça peut compter estiment les supporters Rouge et Noir. "Cela va être dur mais on sera présent. Un match serré mais on va gagner de quelques points" dit Clément. Son copain Mathis lui, compte sur l'ambiance à Ernest-Wallon : "On leur vole deux titres donc ils vont être revanchards. Mais on est avantagés puisqu'on joue à domicile. On a plus de chance qu'eux."

La donne a quand même un peu changé puisque les Rochelais ont battu le Leinster pour décrocher leur première étoile européenne il y a quelques jours. Mais Toulouse garde un avantage assure Laurent, qui fera tout pour avoir une place samedi : "Le métier et l'expérience, on l'a vu l'an dernier, ça a fait la différence. Des petites erreurs de leur part, de ne pas prendre des points prenables, etc. En espérant qu'ils veuillent bien refaire la même chose".

Bouilhou : "Assez excités de les recevoir"

Côté staff, on est plutôt heureux d'offrir une belle affiche à domicile : "On est très heureux de recevoir La Rochelle, assez excités. Le match arrive assez vite, on va planifier une semaine où on va essayer de préserver la fraîcheur des joueurs pour avoir un maximum d'énergie", explique l'entraîneur des avants, Jean Bouilhou.