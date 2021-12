IMAGES - Biarritz Olympique : le surprenant maillot "third" pour le Challenge européen

Jean-Baptiste Aldigé, le président du BO, laissait entendre cette possibilité. Et tant pis pour l'héritage diront certains. Le Biarritz Olympique, qui effectue son retour en Challenge européen ce samedi avec un déplacement à Parme, s'apprête à étrenner un nouveau maillot. Pas de couleurs historiques, le rouge et le blanc. Pas de maillot noir et jaune évocateur du partenariat avec le site de rencontre gay Grindr. Pas d'ikurriña non plus ou de vert, comme des supporteurs le souhaitaient.

Le BOPB portera cette tunique "third" rose à l'occasion de la petite Coupe d'Europe, mais pas seulement. Sur la même base, les mêmes motifs que le maillot noir extérieur, mais intégralement en fuchsia. Dans la compétition, Biarritz ira à Parme, puis Worcester le 18 décembre, avant de recevoir à Aguiléra Newcastle le 14 janvier et Toulon le week-end du 9 avril.

Recto

Verso