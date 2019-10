"Inadmissible" : après le coup de coude de Vahaamahina lors du Mondial de rugby, les jeunes amateurs réagissent

Saverdun, France

"Il a complètement craqué". Diego, 13 ans, n'est pas tendre avec le néo ex-international Sébastien Vahaamahina, coupable d'un vilain geste lors du quart de finale de Coupe du Monde contre les Gallois. "C'est à cause du coup de coude qu'on perd le match. Dans les mêlées on souffrait, on prenait que des pénalités, on arrivait plus à jouer les touches correctement" conclut-il.

Une colère et une déception partagées par l'ensemble de ses camarades, une dizaine de jeunes rugbymen de Saverdun, qui profitent des vacances pour faire un stage de rugby.

Entre deux exercices de passes, les élèves parlent du coup de coude. "C'est inadmissible, il a pas à faire ça. Il faut avoir de la discipline à ce niveau" juge Adrien, âgé de 12 ans.

J'ai balancé mon téléphone quand l'arbitre a sorti le rouge. Louis, 13 ans

Les ados apprennent le rugby, mais surtout la discipline de fer nécessaire dans ce sport © Radio France - Samuel Monod

Faire de la pédagogie

De son côté, Adrien, lui, tempère quelque peu les propos de ses camarades. "_Bien sûr qu'il mérite le carton rouge_. Mais il faut arrêter de penser qu'il n'y a que ça qui a fait perdre le match. Il y a le geste, oui, mais ne pas prendre un point en 40 minutes, c'est tout aussi grave".

Alors, pour éviter que ce genre d'incident n'arrive en plein match, faire de la pédagogie est nécessaire. Et c'est Sébastien Descons, leur professeur - ancien joueur professionnel de Perpignan et du Racing 92 - qui s'en charge. "C'est grave, ce qu'il a fait. _Ca n'a pas sa place sur un terrain de rugby_. On a échangé avec les jeunes sur le pourquoi de ce geste, et sur la nécessité de se maîtriser pendant les matchs. Souvent on est menés au score, on a pas eu de ballons, on râle sur le terrain. Mais il faut se contenir" affirme-t-il.