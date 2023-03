INFO FRANCE BLEU DRÔME-ARDÈCHE : Fabien Fortassin futur manager du VRDR pour la saison 2023-2024

Selon nos informations, c'est Fabien Fortassin qui sera le prochain manager du VRDR à compter de la saison 2023-2024. Le club drômois était à la recherche depuis le mois de novembre de son futur manager général suite à la décision commune d'une fin de collaboration avec Johann Authier à l'issue de cette saison 2022-2023. Après avoir étudié une quarantaine de candidatures, les dirigeants du club drômois sont tombés d'accord avec Fabien Fortassin pour les quatre prochaines saisons.

15 saisons et 300 matches au très haut niveau comme joueur

Fabien Fortassin, âgé de 39 ans, né à Auch, a débuté sa carrière de joueur à Tarbes lors de la saison 2003-2004. Lors de son passage dans le club Pyrénéen, il est sacré meilleur réalisateur de Pro D2 avec près de 400 points. Il dispute ensuite 50 matchs de Top 14 et de Coupe d'Europe avec Montauban avant de rejoindre le Racing 92 et d'effectuer son retour à Tarbes. Fabien Fortassin portera également les couleurs de La Rochelle et Biarritz avant de raccrocher les crampons en 2018. Il a été sacré à trois reprises meilleur réalisateur de Pro D2 sous les couleurs de Tarbes et de La Rochelle lorsque les jaunes et noirs ont fait leur retour dans l'élite du rugby français.

Entraineur à Biarritz au côté de Gonzalo Quesada

Fabien Fortassin a entamé sa carrière d'entraineur en 2018-2019 avec Gonzalo Quesada et Jack Isaac au Biarritz Olympique avant de faire son retour à Tarbes où il occupe le poste de manager général depuis trois saisons. Tarbes est actuellement 7e de Nationale et lutte pour se qualifier pour les phases finales du championnat.