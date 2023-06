INFO FRANCE BLEU - Rugby : le CS Vienne se lance dans l'aventure de la Nationale

Le club a pris le temps de la réflexion mais cette fois, c'est parti. Le CS Vienne se lance dans l'aventure de la Nationale ! Sa qualification pour la finale de Nationale 2 de rugby lui a offert la possibilité de montée, mais l'équipe du club viennois et les joueurs ont tenu à prendre une décision réfléchie et concertée. "On ne voulait prendre personne en otage" explique Yan Arnaud, le président du club.

De longues discussions après la finale

Dans la semaine qui a suivi la défaite contre Périgueux en finale de Nationale 2 , il y a eu "de longs échanges" avec les joueurs et les élus, notamment le maire de Vienne Thierry Kovacs. "C'est important d'être clair avec tout le monde : on restera le petit poucet avec un petit budget. On ne va pas s'emballer, on fera les choses avec nos moyens" détaille le président du club viennois. Le budget prévisionnel du CS Vienne était de 1,5 million d'euros.

Pas question d'aller chercher "une dizaine de joueurs pros", même si Yan Arnaud enchaîne des rendez-vous sur le thème des recrutements. Certains joueurs "hésitent encore" à suivre le club dans la montée, "on leur laisse le temps de la réflexion." Il y a aussi des échanges avec des partenaires, "qui nous ont assuré de leur soutien, c'est important parce qu'il y a un volet financier."

"C'est une fierté d'avoir un match Vienne-Bourgoin pendant la saison"

L'autre enjeu est lié aux infrastructures. "Les choses vont s'accélérer dans les prochaines semaines pour essayer d'avoir le terrain synthétique le plus tôt possible. En fonction de certains montants de travaux, peut-être qu'on aura la chance d'avoir d'autres moyens mis sur des terrains annexes ou sur du matériel dont on aura besoin pour accueillir le public dans de meilleures conditions."

Il y a donc beaucoup de travail pour préparer cette saison en Nationale. En montant, le CS Vienne va être amené à jouer contre les rugbymen de l'emblématique CS Bourgoin-Jallieu. "Quand j'étais gamin, on regardé le CSBJ avec grande attention, on les a toujours supporté. Là, sincèrement, on n'est pas concurrents" assure Yan Arnaud, qui a pu avoir des échanges avec Pascal Papé, directeur sportif du CSBJ et avec le président du club berjallien Henri-Guillaume Gueydan. "Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir un match Vienne-Bourgoin pendant la saison. On va profiter de ces moments !"