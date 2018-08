Toulouse, France

Invité de la première émission "Club XV" de la saison, Didier Lacroix a annoncé que le derby ne serait pas délocalisé. La piste avait été évoquée durant l'été : "On ne va pas jouer au Stadium parce qu'on est un peu trop tôt dans la saison. En terme d'organisation, on avait peur d'avoir juste un petit mois pour préparer ce match, peur que ce ne soit pas suffisant. Pourtant, c'est une affiche qui est déjà dans la tête de tous les joueurs, en tout cas dans celle du président je vous le confirme."

"Ce sera un match particulier"

Le président du Stade Toulousain pense déjà à ce rendez-vous : "On a vu le club de Castres être très brillant sur le terrain de Montpellier dimanche. Comme quoi, ils n'ont pas juste fait un coup l'an dernier. C'est une très grosse équipe. Je ne vous cache pas que ce sera un match particulier, parce que c'est un derby, parce qu'ils nous ont battu trois fois la saison dernière (...) Moi j'aborde ce championnat avec appétit. Avec la Coupe d'Europe aussi. Dans la même poule, vous avez les deux équipes qui détiennent le plus de titres européens. C'est une saison rêvée qui me remplit d'appétit", a ajouté Didier Lacroix.

Le Stade Toulousain jouera la deuxième journée de Top 14 du côté de Grenoble samedi soir. A vivre en direct sur France Bleu Occitanie.