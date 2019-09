INFO FRANCE BLEU | Un match Occitanie - Espagne à Toulouse le 16 novembre

Toulouse, France

Selon nos informations, une équipe "occitane" va affronter l'Espagne le 16 novembre prochain à Toulouse, au stade Ernest-Wallon. Une rencontre entre féminines aura lieu en lever de rideau.

Des joueurs de Top 14 et de Pro D2 rassemblés

Emile Ntamack sera le manager de cette équipe "Occitanie", aux côtés de David Marty. William Servat pourrait les accompagner sur le banc. "C'est toujours intéressant d'affronter nos voisins. On a déjà des contacts avec eux, c'est l'occasion de créer des liens dans un rugby où on a besoin de montrer de belles choses. Sans pression, simplement pour le plaisir du jeu", explique Ntamack.

Ce match tombe pendant un weekend de Coupe d'Europe et de Pro D2 mais tous les clubs professionnels ont répondu à l'appel de la Ligue d'Occitanie. Huit clubs au total : Toulouse, Montpellier, Castres, Béziers, Perpignan, Colomiers, Carcassonne et Montauban (accord de principe pour ce dernier). Les clubs mettront à disposition trois ou quatre joueurs et les bénéfices de cette journée seront reversés aux écoles de rugby pour organiser les fêtes des clubs en fin de saison.

La Fédération espagnole prend tout en charge

"C'est la fédération espagnole qui m'a contacté, en sachant qu'ils ne participeraient pas à la Coupe du Monde. Ils voulaient combler leur manque de rencontre internationale. Quand ils ont ajouté qu'ils prendraient tout en charge, je me suis fait un plaisir de monter quelque chose de structuré pour leur faire honneur", indique Alain Doucet le président de la Ligue Occitanie.

_"Ce sera la première fois qu'on aura une équipe occitane dans un sport collectif_. Les huit clubs professionnels occitans adhèrent à ce projet. Tout le monde a fonctionné avec enthousiasme, c'est vraiment un bonheur pour moi. A Perpignan, Christian Lanta m'a dit "Je ne veux pas que l'USAP envoie des joueurs de troisième ordre. On fera au mieux." Cette réponse est pleine de symbole", ajoute Alain Doucet.

Ce 16 novembre, l'assemblée générale financière annuelle aura lieu le matin à Toulouse. La rencontre des féminines se jouera à 15 heures, le match des garçons à 17 heures. Toutes les écoles de rugby de la région seront invitées.

Un comité d'organisation local pour 2023

Ce 16 novembre, un comité d'organisation local pour la Coupe du Monde 2023 sera officiellement lancé. Histoire d'étudier les pistes possibles pour profiter au mieux du mondial dans la région. Montauban se porte par exemple candidat pour être un camp de base. Le club a déjà effectué les démarches, le but étant de faire rester les nations éliminées prématurément le plus longtemps possible dans la région. Avec notamment des oppositions face aux équipes locales. "Imaginons qu'on ait le Japon à Montauban, et les Fidji à Carcassonne. Rien ne nous empêchera de faire un match entre ces deux équipes. On a monté une structure avec des partenaires du monde économique et les institutions. On veut vraiment lancer nos projets sur 2023. En amont, pendant et après", conclut Alain Doucet.