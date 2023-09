INFOGRAPHIE - Coupe du monde de rugby : le palmarès des Bleus depuis 1987

Qui remportera la Coupe du monde de rugby 2022 ? Alors que le début du Mondial approche à grands pas, avec le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande le 8 septembre à 21 heures , voici le palmarès de la compétition depuis 1987.

Les Néo-Zélandais, sans conteste, remportent la palme avec huit demi-finales, quatre finales et trois Coupes remportées. Leur dernier titre date de 2015. L'Afrique du Sud, championne en titre, a également remporté la Coupe du monde à trois reprises, pour autant de finales, et cinq demi-finales. L'Australie compte, elle, deux trophées, contre un seul pour l'Angleterre et, malheureusement, aucun pour nos Bleus.

La France a pourtant disputé trois finales, toutes perdues, et six demi-finales.

Le palmarès de la Coupe du monde de rugby. © Visactu

Les derniers vainqueurs de la Coupe du monde. © AFP - Valentina BRESCHI, Vincent LEFAI

Les trois finales françaises

Dès la première édition de la Coupe du monde de rugby, en 1987, la France atteint la finale de la compétition. Elle affronte, tiens, tiens, la Nouvelle-Zélande. Après la légendaire "bataille de Nantes" de 1986 , lors de laquelle les Français avaient écrasé les Blacks, les "kiwis" sont remontés comme des coucous, et l'emportent 29-9 sur leurs terres. "Une Coupe du monde se gagne sur la fraîcheur", analyse pour France Télévisions Pierre Berbizier, ancien demi de mêlée du XV de France, qui avait alors inscrit l'essai de consolation des Français. Or, la demi-finale contre l'Australie a laissé des traces. Les Français boivent la tasse au bout d'une heure de jeu.

En 1999, la France atteint une seconde fois la finale. Les Bleus sont opposés à l'Australie, qui s'impose 35-12 à Cardiff. Comme lors de la précédente édition, le XV de France a laissé des plumes dans la demi-finale, lors de laquelle elle s'est offert le scalp néo-Zélandais. Si les Australiens sont meilleurs dans tous les secteurs, à la fin du match, l'arbitrage est sifflé de longues minutes par le public. "La reine m'a remis la coupe et je me souviens qu'elle m'a dit alors 'je ne sais pas comment vous faites'", raconte l'arbitre Sud-africain Andre Watson dans une interview à World Rugby TV. De leur côté, les Wallabies demandent des comptes aux avants français pour leur comportement "antisportif" . "Il s'est passé des choses pas très jolies pendant la partie", estime John Eales, le capitaine. "J'ai reçu deux fourchettes dans les yeux pendant la demi-finale", s'indigne aussi le Néo-Zélandais Josh Kronfeld.

Enfin, en 2011, le XV de France dispute une troisième finale de Coupe du monde, qu'elle perdra contre la Nouvelle-Zélande, à nouveau pays hôte, sur un score particulièrement serré (8-7). Peut-être l'une des finales les plus controversées. Dans un déblaiement, Morgan Parra reçoit un coup de poing et un coup de genou de la part de Richie McCaw. Volontaire ou pas ? La légende reste entière. Toujours est-il qu'aucune faute n'est sifflée. L'image du demi d'ouverture des Bleus, victime d’un enfoncement du plancher orbital, avec deux énormes coquards, est impressionnante. Son coéquipier clermontois, Aurélien Rougerie, évoquera sur France Bleu son sentiment d'avoir été "volé". "L'arbitre n'a pas pris ses responsabilités", fustige-t-il.