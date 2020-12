INFO Coupe du Monde 2023 - Claude Atcher : "Les Bleus à Toulouse en novembre 2021 ou 2022"

Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, était l'invité de 100% Club ce soir sur France Bleu Occitanie. Il a confirmé le retour des Bleus à Toulouse. La dernière fois que le XV de France est venu à Toulouse c'était en 2016.

Les Bleus de retour au Stadium cinq ou six ans après

Alors que le Stadium n’accueillera pas de match du XV de France lors de la Coupe du Monde 2023, Claude Atcher confirme tout de même un retour de l’EDF au Stadium avant 2023.

_"_Il y aura un match de l’équipe de France au Stadium avant 2023. En novembre 2021 ou en novembre 2022. C'est important parce que l'Occitanie est une région de rugby, parce que Toulouse est la capitale du rugby. On a des spécialistes dans la région en matière de fans. On ne peut pas imaginer ne pas mettre une belle programmation à Toulouse et deuxièmement ne pas y faire jouer l'équipe de France avant 2023."

Des grosses nations au Stadium pendant la Coupe du Monde ?

Même si les Bleus ne viendront pas jouer pendant la Coupe du Monde, Claude Atcher assure que des grosses nations évolueront dans la ville rose : "C'est ma responsabilité de faire en sorte que dans toutes les villes, on puisse positionner de belles affiches. Je peux vous garantir qu'il y aura de belles équipes à Toulouse pendant la Coupe du Monde. C'est vrai que la jauge du stade nous contraint sur un match du XV de France parce qu'on priverait 25.000 ou 30.000 Français d'un match des Bleus par rapport à d'autres stades."