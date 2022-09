INSOLITE - Le pilier du Stade Toulousain Rodrigue Neti entonne un chant du TFC

Une trentaine de joueurs du Stade Toulousain est venue supporter le TFC face au PSG mercredi soir au Stadium. Un renfort de poids. Dans les travées, on a vu, groupés, Ntamack, Ramos, Tekori, Mauvaka, Jelonch, Tolofua, Brennan, Chocobares, Placines, Guitoune, Barassi, Nanaï-Williams, Capuozzo, Jaminet, Neti et Roumat, tous habillés avec un maillot du Tef.

Les rugbymen étaient avec les Ultras, les Indians, dans le virage Taton. Et ils ont adoré l'ambiance. Il ont même donné de la voix pour encourager les Violets. Une première pour Rodrigue Neti. Le pilier gauche du Stade a apprécié cette soirée. Il l'a dit ce jeudi en conférence de presse à Ernest-Wallon avant la reprise de la saison de Top 14 sur la pelouse de l'UBB dimanche soir.

"C'était une première pour moi d'aller voir un match du TFC. Je ne connaissais pas mais on a été bien accueilli, très très bien accueilli (rires). C'est super l'ambiance, on sent une grosse ferveur derrière le TFC. C'était une belle expérience à vivre avec le groupe. On a vécu un moment magique, du moins avec les supporters qui étaient très surpris de nous voir assister au match avec eux."

A tel point que Rodrigue Neti est revenu sur son expérience ce jeudi et il a même entonné son chant préféré du TFC. Une performance saluée, applaudie par les journalistes et membres du club présents en salle de presse.