INSOLITE - Les petits chanteurs à la croix de bois de l'ASM Clermont vous souhaitent un joyeux Noël

Après plusieurs années d'absence et une interminable attente, la grande chorale de l'ASM Clermont Auvergne fait son grand retour. Les meilleurs chanteurs (ou les plus courageux) de l'effectif auvergnat ont enfilé leurs plus jolis pulls de Noël et ont enregistré un nouveau tube en collaboration à la Coopérative de Mai.

Emmenée par le chanteur béarnais Yohan Beheregaray, la chorale clermontoise vous interprète "Petit Garçon", avec la complicité de plusieurs supporters. Impossible de décerner le titre de The Voice 2020 à un joueur plutôt qu'à un autre. Cette victoire vocale est collective et sans aucune fausse note. Ou presque.

Féliciations donc à Yohan Beheregaray, mais aussi à Etienne Fourcade, Adrien Pélissié, Jean-Pascal Barraque, Sébastien Bézy, Bastien Pourailly et Cheikh Tiberghien. Et Joyeux Noël !