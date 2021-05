INSOLITE - Un fan du Stade Toulousain regardera la finale de Champions Cup au milieu... de Rochelais

Ludovic travaille à La Rochelle mais soutient le Stade Toulousain et il assume. Ce fan de rugby raconte à France Bleu Occitanie comment il s'affiche en Rouge et Noir au milieu de la ferveur Jaune et Noir. Et il viendra au travail déguisé en canard en cas de défaite toulousaine !

Il y aura bien (au moins) une tâche Rouge et Noir au milieu du Jaune et Noir ce samedi à La Rochelle. Ludovic, auditeur de France Bleu Occitanie, et originaire de la ville rose soutient le Stade Toulousain pour la finale de Champions Cup de rugby qui se joue à Twickenham.

"Il y a beaucoup de chambrage"

Il raconte : "Je suis originaire de la région toulousaine et j'ai vécu à Toulouse. Ça fait de nombreuses années que je suis le Stade Toulousain. J'ai fait plusieurs campagnes européennes et également de championnat, avec des finales au Parc des Princes, au Stade de France, en finale de 2008 à Cardiff, de 2004 à Twickenham, pour ne citer que ça. Et puis bon, je travaille à l'agglomération de La Rochelle. Donc, en effet, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de chambrage, mais dans la bonne humeur."

A La Rochelle, il assure que tout le monde est à fond derrière les Jaune et Noir qui accèdent pour la première fois à une finale européenne : "au niveau des écoles, au niveau des entreprises et même au niveau du travail, affiche ces couleurs. Il y a un engouement énorme. On voit les drapeaux sur les voitures et les fenêtres des bus et vélos. Même des écoliers mettent des tee-shirt du Stade Rochelais !" Mais lui ne se dégonfle pas : "j'arrive en Rouge et Noir au boulot et je porterai ces couleurs pour le match."

Il viendra déguisé en canard en cas de victoire de La Rochelle

Ludovic est sûr que le Stade Toulousain va accrocher une cinquième étoile à son maillot et il est joueur : "J'ai dit que si La Rochelle faisait le doublé Champions Cup/Top14, je viendrai fin juin au travail déguisé en canard ...et je devrai danser sur la fameuse danse à mon arrivée pendant une semaine !"

Un vrai fan

Emission spéciale ce samedi

Ce samedi après-midi, France Bleu Occitanie vous fera vibrer. Nous serons tous derrière le Stade Toulousain ! Avant match dès 16h avec nos reporters à Toulouse et bien sûr dans le stade de Twickenham. Coup d'envoi du match à 17h45, à vivre en intégralité sur votre radio.