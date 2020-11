INTERVIEW - Aviron Bayonnais : "Il nous reste 50% du travail" estime Yannick Bru

C'est une bouffée d'oxygène pour Bayonne en Top 14. L'Aviron a dominé Montpellier ce samedi soir à Jean Dauger (29-20). Malgré trois cartons jaune et donc trente minutes en infériorité numérique, Bayonne a su tirer son épingle du jeu face à des héraultais en manque de rythme, de précision et de réalisme. Les deux essais du soir côté bleu et blanc ont été marqués par les deux ailiers Joe Ravouvou et Aymeric Luc. Une nouvelle fois, Gaëtan Germain a été impeccable au pied : auteur d'un 7/7. Retour sur ce match avec le manager de l'Aviron, Yannick Bru.

On lit sur votre visage beaucoup de soulagement, c'est le cas?

Yannick Bru : Oui parce qu'on a fait 50% du travail. On sait que l'on a cette double confrontation dans un stade vide, que les équipes qui reçoivent n'ont pas forcément l'avantage avec cette nouvelle période que l'on traverse donc oui on appréhendait ce match. J'ai le sourire parce qu'on a gagné et d'autre part, parce que le groupe a fonctionné a plein. On avait fait des choix forts pour attaquer ce match, on avait mis six avants sur le banc, on savait que ce serait un gros combat, on pensait terminer plus fort à l'énergie et ça a fonctionné comme on le souhaitait. Le mérite revient aux joueurs, à ceux qui ont démarré et fini ce match, on a eu un apport incroyable de notre banc. Après on a quand même pris trois cartons jaune donc on a encore une marge de progression.

Il y a eu plus de constance dans votre jeu que sur les matches précédents...

Y.B : On a été plus concernés, plus solidaires que sur les précédentes sorties. Après en fin de première mi-temps on perd une touche facilement, il y a un lancement sur mêlée où on perd le ballon au premier temps de jeu, on a aussi une pénalité que l'on joue vite à la main et on se dépossède du ballon trop rapidement. Les vingt dernières minutes de la première mi temps on s'est mis la tête sous l'eau par nos erreurs et nos choix. En deuxième mi-temps, on a été plus constants dans l’énergie. On s'est quand même fait peur alors qu'on aurait pas dû... Je préfère apprécier le verre à moitié. Il nous reste 50% du travail pour être aspirés par un avenir plus sympa et moins stressant mais ça ne va pas être une mince affaire après le match de Toulon à Agen.

"Quand on a cette force collective on est une équipe difficile à manœuvrer"

Est-ce que l'Aviron a été plus réaliste, plus efficace que sur ces dernières sorties?

Y.B : On a tenu le ballon par séquence, on a pas à rougir de notre prestation collective par rapport à l'opposition présentée. Notre groupe a un peu plus d'expérience maintenant, on tient la route, je sais que quand on a cette force collective on est une équipe difficile à manœuvrer, on ne peut pas reproduire ça tous les matches, tous les week-end, mais quand on a toutes nos forces vives et qu'on est reliés sur le même courant ça fait plaisir.

Vous étiez à la recherche de finisseurs, avec Joe Ravouvou et Aymeric Luc, les avez-vous trouvé?

Y.B : On sent que la confiance est là, c'est une construction qui demande de la stabilité, de pardonner les erreurs. Ce sont des garçons qui ont sans cesse redoublé d'effort à l'entrainement. Ce samedi soir ils ont fait un match très abouti. Dans une équipe de rugby c'est bien que chacun apporte sa compétence. En fait un groupe c'est une PME avec 5/6 métiers différents et quand chacun fait le sien de la meilleure des façons ça fonctionne bien.

Il y a tout de même un gros point noir avec les sorties sur blessures de deux cadres de l'équipe...

Y.B : On s'était promis de mettre beaucoup d’énergie, sans compter et sans compter dans le rugby en 2020 on y laisse souvent des soldats. J'ai une pensé pour Romain (Barthélémy) qui est à l'hôpital avec l'épaule luxée. Pour Jean (Monribot) il y a une inquiétude autour de son genou. Il est encore trop tôt pour savoir de quoi il s'agit. Ils ont participé à la victoire, apporté leur pierre à l’édifice. En 3e ligne, Arnaud Duputs a dignement pris la succession de Jean Monribot, ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait un match comme ça à l'Aviron.