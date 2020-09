[Interview] Aviron Bayonnais - Yannick Bru : "La première mi-temps est inacceptable"

Quel sentiment prédomine après cette lourde défaite face à Brive ?

Yannick Bru : un sentiment de colère parce que c’est vrai que l’addition est salée. Mais c’est surtout de la colère par rapport à la différence d’investissement entre la première et la deuxième mi-temps. Colère aussi parce que notre indiscipline nous coûte très cher. On a pris trois cartons jaunes. Dix-neuf pénalités. Ce qui est inadmissible à ce niveau de jeu. Colère toujours parce que j’ai trouvé qu’il y avait des niveaux d’engagement différent dans l’équipe et c’est très embêtant par rapport à l’image que l’on veut donner. Maintenant à nous de faire notre autocritique.

Et pourtant l’engagement, l’investissement, ce sont déjà des notions travaillées après le match amical face à Pau, où vous aviez été défaillants…

YB : On savait très bien que Brive allait mettre beaucoup d’énergie dans sa première mi-temps. Je ne peux pas dire que l’on n’était pas présents sur les fondamentaux - en tous cas sur la conquête directe - parce qu’en touche on a plutôt fait un bon match. Mais par contre nos trois premières possessions sont perdues à la première passe et très rapidement on se met à subir dans les contacts, à jouer tout le temps en reculant, donc à attirer l’attention de l’arbitre et à être indisciplinés, sanctionnés. On a pris deux cartons jaunes en première mi-temps. C’est déjà beaucoup trop. On a vraiment été dominés dans les collisions, en attaque comme en défense par cette équipe de Brive. On savait qu’elle mettrait beaucoup d’énergie là-dessus. On a été trop légers en première mi-temps pour espérer mieux. Malgré tout tout n’est pas à jeter dans ce match bizarrement parce que la deuxième mi-temps a montré plus de qualité, d’engagement, de présence sur les phases statiques. On va essayer de construire sur ça mais il faut que l’on hausse notre engagement.

Ce résultat vous inquiète avant la réception de Clermont ?

YB : Non, parce que l’on n’est pas tout le temps passé à travers mais sur la première mi-temps c’est inacceptable. Et évidement que je mets le staff et moi là-dedans en premier, ça veut dire que l’on a loupé quelque chose dans la semaine pour avoir autant de déchet et autant d’indiscipline sur la première période.

Est-ce que toutes ces fautes commises sont dues uniquement au manque d’engagement ou est ce qu’il y a aussi du déchet technique ?

YB : J’ai besoin de regarder le match tranquillement… mais ce qui est sûr c’est que les brivistes ont constamment joué en avançant alors qu’ils étaient plutôt en difficulté sur les phases statiques. Dans le jeu ouvert ils ont joué tout le temps en avançant, ils ont dominé les collisions en faisant des choses simples. Après une fois qu’on est un de moins sur le terrain c’est compliqué de monter en défense, c’est difficile d’avoir confiance en la ligne défensive donc on a contrôlé la plupart du temps alors qu’il fallait agresser cette équipe de Brive.