INTERVIEW EXCLUSIVE - Didier Lacroix "savoure" la victoire du Stade Toulousain à Twickenham en Champions Cup

VIDÉO- Le Président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, a répondu aux questions de France Bleu Occitanie à la fin de la finale de Coupe d'Europe contre La Rochelle, à Twickenham. Il savoure la victoire des Rouge et Noir (17-22) et se satisfait du travail accompli.

Didier Lacroix le président du Stade Toulousain a réagi en exclusivité au micro de France Bleu Occitanie juste après la victoire en Champions Cup face à la Rochelle (17-22), devant le bus Rouge et Noir qui affichaient cinq étoiles ! Il répond aux questions de Julien Balidas.

Vous êtes heureux, on imagine ?

Il n'y a que de la joie après une finale gagnée, il n'y a pas d'autres questions à se poser ! Il faut savourer l'ensemble du travail qui a payé, des choix que nous avons fait. L'heure n'est pas à l'analyse.

Cette saison a été particulière... Ça rend la victoire plus belle ?

C'est une saison très particulière, très longue (...), on a un parcours atypique. On avait fait appel à la solidarité française face au Covid, la situation du classement arrêté ne nous permettait pas d'être qualifié pour la Coupe d'Europe mais le travail a été là. Alors le fait d'avoir cette cinquième étoile, nous permet d'avoir une étoile d'avance sur notre poursuivant, et c'est magnifique.

C'est un nouveau cycle ?

On aurait pu penser que le titre de 2019 était un "one shot", là il reste ce fabuleux cadeau que l'on s'est offert, cette cinquième étoile. Et il faut penser qu'il y a ce Top 14 à jouer. Tout le monde a envie de récupérer nos joueurs, notamment notre capitaine (Julien Marchand, suspendu). Dans un premier temps, on va savourer ce titre.