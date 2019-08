INTERVIEW - L'arbitre tarnais Romain Poite au sifflet pour une troisième Coupe du Monde

Occitanie, France

Romain Poite et tous les arbitres de Top 14 et de Pro D2 sont à Saint-Lary-Soulan (Haute-Pyrénées) jusqu'à mercredi. Traditionnelle réunion de pré-saison, mais particulière pour cinq d'entre eux. Jérôme Garcès, Mathieu Raynal, Pascal Gaüzère, Alexandre Ruiz (assistant) et Romain Poite partent au Japon pour la Coupe du Monde. La France envoie le plus gros contingent d'arbitres. Entretien avec Romain Poite, du comité Midi-Pyrénées.

France Bleu : Romain Poite, comment prépare-t-on une Coupe du Monde ?

"On se prépare sur deux axes. L'axe technique, avec toutes les rencontres qu'on a dirigées au niveau international. On identifie des cas qui ne sont pas bien dirigés. On les retravaille tout au long de l'été. Et ensuite une préparation physique beaucoup plus énergivore. Les exigences sont forcément plus élevées puisque les séances sont beaucoup plus dures."

Est-ce que les exigences ont changé au fil des années ? C'est votre troisième Coupe du Monde...

"Depuis qu'on a un suivi de préparation physique et un travail avec le préparateur physique toute la saison, on a ressenti les bienfaits de ces exigences. On constate aussi une diversité des exercices. Après, sur le terrain, on est dans un certain confort puisqu'on a moins de fatigue. C'est une condition essentielle pour prendre les meilleures décisions."

C'est la troisième Coupe du Monde, mais qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant la nouvelle ?

"Dans l'arbitrage, il n'y a jamais d'acquis. On remet le couvert à chaque rencontre. Quand on est sélectionné, on valide le travail fait sur le long terme. C'est un processus de sélection qui s'établit sur quatre années. On se dit que le travail accompli sur la saison a été quand même positif et apprécié. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on sera sélectionné pour les meilleurs matches."

Vous allez arbitrer Russie-Samoa, Australie-Pays de Galles et Nouvelle-Zélande Canada en poule. Est-ce qu'on prépare chaque match de la même manière ?

"Il y a des déséquilibres entre les équipes sur certaines rencontres mais le premier point c'est le respect vis-à-vis de tout le monde. Il y a des affiches où on va mettre son niveau d'exigence au maximum parce qu'on sait que ce sera peut-être la dernière fenêtre pour participer aux phases finales."

Romain Poite : "La rancoeur de ne pas avoir fait de phase finale"

On pense aux phases dès qu'on débute la Coupe du Monde ?

"Non, jamais. Le chemin est très long. Il faut d'abord bien faire le travail en phase de poule et ne pas penser à la suite. Cela peut pervertir les objectifs fixés."

Les arbitres sont de plus en plus scrutés. Comment garde-t-on la tête froide ?

"Depuis quelques années, les gens demandent de partager des moments avec nous à l'issue des rencontres. Mais moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui me remet très vite à ma place. Je vis dans un milieu rural. Cela permet de revenir très vite à la terre, et bien s'ancrer sur les vraies valeurs humaines."

Il vaut peut-être mieux ne pas trop traîner sur les réseaux sociaux...

"Je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. J'évite de regarder. Le jugement qui a le plus de valeur à mes yeux c'est celui de mes pairs. C'est plus facile de faire des déclarations derrière des écrans."

Vous vous dites quoi quand vous regardez en arrière et à l'approche d'une troisième Coupe du Monde ?

"Je ne suis pas quelqu'un qui se retourne sur le passé. Le meilleur est à venir. J'ai la satisfaction d'en faire une troisième, j'ai aussi la rancœur de ne pas avoir participé aux phases finales sur les deux premières. A moi de montrer que j'en suis capable."

Quatre arbitres de champ français au Japon, et Alexandre Ruiz à la touche. Comment on l'explique ?

"C'est surtout grâce à la difficulté du Top 14. C'est une étape qui nous permet d'être reconnus au niveau international."

Propos recueillis par Damien Gozioso.