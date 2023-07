INTERVIEW - Le Briviste Mathis Ferté raconte la finale victorieuse au mondial de rugby U20

Les Brivistes Mathis Ferté, Léo Carbonneau et Maxence Biasotto, faisaient partie de l'aventure des rugbymans en Afrique du Sud pour le mondial U20. Les joueurs du CAB ont tous les trois été sacrés champions du monde avec les Bleuets. L'équipe de France des moins de 20 ans a battu ce vendredi soir l'Irlande en finale 50 à 14, avec 7 essais marqués, dont 2 inscrits par l'arrière Mathis Ferté. Il nous raconte son match.

ⓘ Publicité

France Bleu Limousin : Qu'est ce que vous ressentez après cette belle victoire?

Mathis Ferté : "C'est énorme d'avoir gagné une coupe du monde. C'était l'objectif qu'on s'était mis avec toute l'équipe, notamment dans notre stage de préparation. Le fait de réaliser cette ambition en plus avec un gros match, avec un score assez élevé (50 à 14), c'est beaucoup d'émotion"

F. B. L. : Vous avez marqué deux essais lors de cette finale. C'est également une fierté pour vous-même ?

M. F. : "Oui aussi, c'est vrai que j'ai une satisfaction d'avoir marqué ces essais. Mais si je ne les avais pas marqué, et qu'on avait gagné, ma joie aurait été la même"

F. B. L. : Est ce que vous vous attendiez à ce résultat ?

M. F. : "Non pas du tout. Avec l'équipe, on ne s'y attendait pas du tout. On s'attendait à un gros match, à un match serré. Pendant les 6 Nations, on avait eu un très gros match chez eux, en Irlande, où on avait perdu. Et là, lors de la finale, à la mi-temps, c'était serré. Et après, ils ont pris un carton jaune, on a marqué deux essais coup sur coup et je pense que c'est ça qui leur a fait mal. Ensuite, on a déroulé derrière"

F. B. L. : Lors ce mondial, vous avez représenté la France, mais vous avez aussi représenté le CA Brive avec vos deux camarades brivistes Léo Carbonneau et Maxence Biasotto.

M. F. : "C'est sur que c'est une fierté parce que je suis là-bas maintenant depuis cinq ans. C'est un club que j'aime beaucoup, je m'y sens très bien. Cette année, j'ai pu faire ma première année en TOP 14, donc ça donne une récompense au centre de formation et au club"

F. B. L. : C'est quoi la suite pour vous ? Quand est ce que vous rentrez à Brive ?

M. F. : On décolle dimanche soir à 23 h, donc au vol de nuit. On arrive à Paris ce lundi vers 13 h. Ensuite, on rentre dans la journée. On devrait arriver vers 21h à Brive. Pour ma part, j'ai un mois de vacances. Leo Carbonneau et Maxence Biasotto ont deux semaines de vacances. Ça va nous permettre de nous reposer. Je reprends ensuite le 13 août au CAB.