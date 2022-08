"Le Stade Toulousain ? C'est le club roi !" Les premiers mots du centre Pierre-Louis Barassi

Détecté très jeune au RC Narbonne, Pierre-Louis Barassi (24 ans) a été formé à Lyon avant de parapher son premier contrat professionnel au LOU et de devenir au fil des saisons un cadre de l'équipe lyonnaise. Désormais attaché au Stade Toulousain jusqu'en 2025, le jeune centre international (trois sélections) s'exprime pour la première fois sur France Bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : Comment se passe votre intégration ?

Pierre-Louis Barassi : D'un point de vue humain, ça se passe plutôt bien. Après, d'un point de vue technique, rugby, c'est toujours compliqué de rentrer dans un nouveau système, de rentrer dans un nouveau groupe avec des automatismes. Ça reste toujours un petit peu compliqué, mais ça va bien se faire avec le temps. Il faut une petite adaptation.

Ressentez-vous une pression particulière ?

Il n'y a pas de pression particulière. C'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle vie, un nouveau club. Il y a beaucoup de choses qui changent. On doit redémarrer à zéro, c'est sûr, quand on vient d'un club dans lequel on a passé six ans. Donc non, pas de pression particulière, si ce n'est de l'excitation et un super challenge. Je sais que je suis dans un club historique. On peut dire que c'est un des meilleurs clubs du monde dans une région qui baigne dans le rugby.

Signer au Stade Toulousain était un objectif de carrière ?

Ce n'était pas forcément un objectif. C'est une opportunité que j'ai saisie. J'avais bien sûr dans un coin de la tête le Stade Toulousain, parce que quand j'étais petit, à Narbonne, c'était la grosse équipe du coin. Mais vraiment, ce nouveau challenge, jouer avec des grands joueurs, c'est ce qui fait aussi pencher la balance. Maintenant à moi de jouer. C'est à moi de progresser dans ce genre de club. On peut aussi, comme on dit, se brûler les ailes. Après, c'est aux joueurs de se lever chaque matin pour être meilleurs et pour ma part, de m'adapter à ce système et de m'intégrer comme il faut au sein de ce groupe et progresser.

à lire aussi Et si le Stade Toulousain participait bientôt à la Coupe du Monde des clubs ?

Vous parliez de progression, c'est aussi dans un club comme le Stade Toulousain qu'on peut continuer à progresser pour atteindre l'Équipe de France ?

Venir au Stade Toulousain, c'est aussi se réinventer et c'est tenter quelque chose de nouveau. Peut-être découvrir quelque chose en moi et découvrir quelque chose dans mon jeu et élargir ma palette, progresser. Je cherche tout d'abord à devenir un meilleur joueur de rugby. Et après, s'il s'avère que je deviens meilleur, peut-être que je pourrais reporter la tunique bleue. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir cette échéance en tête (à un an du Mondial de rugby en France). Je ne me focalise pas sur ça, dans un premier temps, je veux être performant.

Vous connaissiez déjà Toulouse ? Vous vous y plaisez ?

Oui, je connais un petit peu. Je suis venu ici déjà deux ou trois fois pour visiter des logements, pour venir vivre ici, mais aussi en étant à Narbonne plus jeune, il m'arrivait de venir à Toulouse. C'est une ville qui me plaît, un peu dans le style de Lyon, on va dire dans le sens ou c'est une grande ville où il y a des grosses sociétés. On sent qu'il y a une énergie et ça, ça booste aussi tous les matins en se levant, c'est vrai que dans ce genre de grandes villes, ça stimule. Et puis je ne suis pas loin de mon papa qui vit sur Narbonne. Donc ça aussi, c'est une réelle plus-value.