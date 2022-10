INTERVIEW - Maxime Médard parrain toulousain de la Coupe du monde de rugby 2023 : "Ça va être exceptionnel"

La Coupe du monde de rugby 2023 approche à grands pas : elle démarrera le 8 septembre, et Toulouse accueillera 5 matchs au Stadium. Et pour faire "monter la sauce" le train de la Coupe du monde fait étape en gare Matabiau pour deux jours. Pour en parler, Maxime Médard, ancien joueur du Stade Toulousain fraîchement retraité, parrain de la compétition à Toulouse, était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi 31 octobre 2022.

"C'est pour faire rayonner cet événement donc il faut le préparer en amont et rappeler que ça va être exceptionnel !" explique Maxime Médard. On a déjà lancé le chrono (sur les allées Jean Jaurès, ndlr) à un an de l'événement". De là à dire que les Toulousains sont déjà à fond ? "Ça commence à monter mais c'est vrai qu'il y a le championnat et que ça peut sembler loin… Ça va monter crescendo."

"Il y aura de belles affiches" en 2023 à Toulouse

Maxime Médard concède que c'est "un peu dommage" de n'avoir aucun match de l'équipe de France au Stadium parmi les cinq rencontres de poule prévues. "Il y aura quand même de belles affiches" (notamment un match de la Nouvelle-Zélande le vendredi 15 septembre contre la Namibie), et puis la France joue en amical face au Japon à Toulouse, le dimanche 20 novembre à 14h.

Maxime Médard se souvient de la Coupe du monde 2007 - un an avant sa première sélection en Bleu- comme d'"un moment incroyable". Il a hâte du premier test-match de la France, contre l'Australie ce samedi 5 novembre, à 21h, et se réjouit de la sélection de Dimitri Delibes, récemment appelé à Marcoussis, avec Cyril Baille. Quant à son avenir, Maxime Médard nous dit qu'il va "peut-être rester dans le rugby" ; qu'en attendant il a plusieurs sociétés et qu'il prépare un triathlon.

La fête du rugby à Toulouse ce lundi 31 octobre et mardi 1er novembre

Ce lundi 31 octobre ce sera donc la fête à Toulouse. Le train de la Coupe du monde de rugby 2023 fait étape en gare Matabiau pour deux jours. À cette occasion, le trophée Webb Ellis, décerné au futur vainqueur, sera présenté aux Toulousain(e)s. Le train sera ouvert gratuitement à tous entre 12h et 18h, et le 1er novembre de 10h30 à 17h30.

Toute la journée, de 10h à 18h30, plusieurs animations seront aussi proposées place du Capitole comme un espace photo en accès libre. Un village ludique ouvrira ses portes et proposera aux visiteurs de découvrir le snooty, jeu de rugby en liège et bois de fabrication française, de s’initier au coup de pied de pénalité et de participer à des ateliers sportifs proposés par le CLC.

De 19h à 20h15, le trophée Webb Ellis sera présenté au public dans la cour Henri IV du Capitole, en présence du joueur du Stade Toulousain, Sofiane Guitoune. Un photobooth sera accessible aux visiteurs pour prendre des clichés avec la Coupe.

De 20h30 à 22h30, le trophée partira animer la nocturne du marché Victor Hugo où une Marseillaise sera entonnée à 21h en simultané à l’intérieur du marché et sur la place. Avec un dress code : bleu blanc et rouge pour tout le monde.

Réécoutez l'interview de Maxime Médard, diffusée à 8h08 ce lundi 31 octobre 2022.

