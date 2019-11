INTERVIEW | Stade Toulousain - Richie Arnold : "J'ai adoré chaque minute à Toulouse"

Toulouse, France

Le Stadium s'est levé à l'heure de jeu au moment de la sortie du deuxième ligne Richie Arnold. Arrivé en janvier dernier à Toulouse comme joker médical, il a poursuivi l'aventure comme joker Coupe du Monde en ce début de saison. Samedi soir, c'était l'heure des adieux.

Arnold : "Le titre, je m'en souviendrai toute ma vie"

"Je suis un peu triste d'avoir joué mon dernier match avec Toulouse mais ça a été une très belle aventure. Je suis juste reconnaissant envers le club de m'avoir fait découvrir le Top 14. Vraiment une très belle expérience, j'ai adoré chaque minute. Mon plus beau souvenir restera bien sûr le titre de champion de France. C'était la folie à Paris et quand on est rentrés en centre-ville de Toulouse avec les supporters. Je m'en souviendrai toute ma vie", nous confiait Richie Arnold après le match.

Avant d'enchaîner : "Le Top 14 et l'Europe m'ont permis de faire évoluer mon jeu en tant que deuxième ligne. L'aspect physique du championnat m'a vraiment aidé à grandir en tant que joueur."

Yoann Huget : "C'est sa maison, il revient quand il veut"

Yoann Huget, au micro de France Bleu Occitanie, n'a pas manqué de saluer l'implication de l'Australien pendant plus de dix mois : "Il est champion. On peut dire ce qu'on veut. Il fait partie entièrement du Stade Toulousain. Quand on gagne quelque chose à Toulouse, on fait partie d'une famille. _C'est sa maison, il revient quand il veut. On l'accueillera avec grand plaisir_. Pour nous, ça a été un réel plaisir de jouer à ses côtés parce qu'il s'est donné les moyens de rentrer dans un collectif en janvier, ce qui n'était pas évident."

Un retour possible ?

Richie Arnold aura joué 22 matches sous le maillot toulousain, dont 19 en tant que titulaire. Il va maintenant retourner au Japon, dans son club des Yamaha Jubilo. "On verra ce que l'avenir nous réserve, je vais terminer mon contrat au Japon. _Tout est possible pour la suite._"

Son frère jumeau, Rory, va lui arriver ce mardi à l'entraînement. C'est une des recrues phares du Stade Toulousain. "Ce sera un très bon joueur pour le club. Il arrive mardi. Je vais rester quelques jours cette semaine pour l'accompagner et faire la transition avec le groupe, le staff également. Il a hâte d'être là, et je suis sûr qu'il va apprécier cette expérience."