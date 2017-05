INVITÉ - Yves Garçon, président du SOC rugby, club de fédérale Une Élite de Chambéry

Le SOC Rugby qui évolue en Fédérale Une élite et qui est en passe d'accéder à la pro D2 ! En passe seulement car il faut encore gagner face à Nevers en finale du championnat de France de D1.

Tous les clignotants sont au vert pour le SOC rugby. Le club chambérien a décroché de justesse son ticket face à Bourg en Bresse .pour accéder aux finales du championnat de France de D1. Mais l'adversaire est costaud : les Nerversois sont 3 èmes de Fédérale Une alors que c'est leur 1ère année en poule d'accession à la pro D2. Chambéry avait terminé champion de France de Fédérale Une la saison dernière mais le club ne remplissait pas toutes les conditions sportives et administratives. Avec l'ouverture du centre de formation labellisé en juin dernier, le club a été validé par les instances fédérales pour une possible accession. Ce que confirme le président du SOC rugby, Yves Garçon : "Cette année, nous avions tous les critères et heureusement nous avons eu une dérogation pour le stade parce qu'il ne correspond pas aux normes requises". Reste à gagner face à Nevers les 5 et 12 mai !

ECOUTER : itw en intégralité de Yves Garçon, président du SOC rugby (durée : 4'58)