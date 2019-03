Italie-France : les Italiens favoris pour l'ancien international Mirco Bergamasco

Avant le match de clôture du tournoi des Six Nations de rugby, l’entraîneur d'Aubenas et ancien international italien aux 89 sélections, Mirco Bergamasco, donne son sentiment. Malgré un match "imprévisible", il voit l'Italie s'imposer à domicile samedi 16 mars (13h30).

Aubenas, France

Il est aujourd'hui l’entraîneur d'Aubenas en Fédérale Une de rugby mais il n'y a pas si longtemps que ça il faisait les beaux jours de clubs du Top 14 et de l'équipe d'Italie (89 sélections). En ce jour de match de clôture du tournoi des VI Nations (Italie - France, 13h30), Mirco Bergamasco livre son pronostic.

Avantage Italie !

Mirco Bergamasco annonce un match "imprévisible, car l'Italie est imprévisible". Selon lui tout va se jouer dans l'entame de match, "si l'Italie est bien dans les premières minutes, ça va laisser la France dans le doute qu'elle connaît depuis un certain temps", explique l'entraîneur des Ardéchois d'Aubenas. Il voit aussi l'avantage du terrain jouer en faveur des transalpins, car le match se joue à Rome.

Mirco Bergamasco a gagné une fois avec le XV d'Italie face à la France, c'était lors du tournoi de 2011 (22-21). "La presse avait dit que la France allait se balader à Rome, beaucoup d'entre nous jouions en Top 14, on l'avait mal pris, on s'était rebellé et on avait sorti le match parfait. C'est ce qu'il faut pour gagner ce genre de rencontres, que tout le monde remplisse son rôle parfaitement". Pour l'ex-international, Italie-France sonne toujours comme une sorte de derby entre les deux seules équipes latines de la compétition.

Son avenir avec Aubenas ?

Arrivé cet été en Ardèche, l'ancien international se sent bien du côté d'Aubenas, "avec un effectif nouveau on a fait du bon travail, nous sommes content, le staff est sur la même longueur d'ondes, le même état d'esprit". Mirco Bergamasco a signé deux ans et sera donc certainement encore ardéchois l'année prochaine.