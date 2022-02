J-1 avant le derby CAB-ASM : les supporters impatients avant la rencontre

En décembre dernier, Virginie avait tout préparé pour faire une surprise à son papa Gérard. "On lui a offert des places pour aller au match, lui qui n'a jamais été au stade" souligne la clerc de notaire habitant le Nord Haute-Vienne. "Quant j'ai pris les places, son pass était périmé. Il fallait vite qu'on lui trouve un créneau de vaccination pour sa troisième dose. On l'a forcé à y aller assez vite pour qu'il puisse aller au stade. Alors on a été déçu, oui, lorsque le match a été annulé" souligne-t-elle. Aujourd'hui, Virginie a hâte d'aller avec son papa et son mari au stade depuis la Creuse, où réside Gérard. "Mon papa est agriculteur. On va le faire manger vite pour être à l'heure au stade".

"Un match qui restera dans les annales"

Brive-Clermont aura subi cette année un report. Du 26 décembre, il a finalement été repositionné à ce 12 février. "C'est une date qui tombe bien, en période de vacances, il devrait faire beau..." Corentin, jeune briviste d'origine expatrié à Toulouse va faire le déplacement au Stadium. Il a profité du fait que le club permette de garder les places achetés pour la première date du derby. Il a hâte d'y être. "Une semaine de derby, c'est toujours particulier" explique Corentin, " après il y a le côté sportif qui va prendre le dessus très vite. On doit se relancer contre Clermont et on a pas le droit à l'erreur. Ca rend ce derby crucial. La pression sera partout" craint déjà le jeune étudiant, qui se reposera ce vendredi et samedi, pour pouvoir donner de la voix dès 15 heures

Un derby du Massif Central pas ringard du tout

A l'image de Kevin Viallard ou Tani Vili, les corréziens se déplacent souvent en Auvergne. "J'étais à l'ASM en 2010" raconte Kevin, qui était alors...à la section football du club. Le garçon originaire d'Uzerche se souvient de la finale sur la place de Jaude. Ce derby 2022 revêt néanmoins un aspect important - "On a besoin de points" explique-t-il -, et la notion de derby n'est pas galvaudé pour lui. "C'est la magie du sport. Une des grandes rivalités, comme il y en a au CSP ou à l'OM..." explique Kevin, qui sera tribune Europe pour voir la rencontre. La suite du programme demain, il ne la connaît pas. Mais il attend "la victoire" des brivistes.

A noter que 480 chanceux pourront assister au match France-Irlande (prévu à 17h45) dans l'espace Derichebourg, sur des places assises. Le club a mis cela en place.