Rugby - « J'ai entendu "sale noir" », un joueur de Boucau dénonce des insultes racistes de la part d'Orthez

"Mot pour mot, il a sorti un « sale noir. »" À la 78e minute du match de Fédérale 2 de rugby entre Boucau-Tarnos et Orthez, ce dimanche 22 janvier après-midi, alors qu'une échauffourée vient d'éclater sur le terrain, ces mots auraient été prononcés à l'encontre de Cheikh Sanah, ailier du BTS, par un spectateur derrière la balustrade. "C'était un match tendu, ils avaient la victoire en main, et on essayait de revenir, raconte le joueur. Ça a d'abord chauffé sur le terrain, puis il y a eu ces mots de la part d'un spectateur, et là ça a dégénéré sur le terrain et en tribune."

"Inacceptable en 2023"

Très remonté, le joueur de 23 ans dénonce des propos "inacceptables en 2023. Que ce soit sur un terrain de rugby ou en dehors, ces mots et ce comportement n'ont pas à exister." Ces propos, aussi entendus par d'autres joueurs du BTS, ne seront pas consignés sur le rapport, dans la mesure où ni l'arbitre ni le représentant fédéral ne les ont entendus. "Même si certains adversaires, dont le capitaine, qui est exemplaire, sont venus me voir après le match, pour moi, dès lors que l'auteur de ces mots n'est pas dénoncé pour ne serait-ce que s'excuser, cela signifie que le club cautionne. Pour moi, Orthez ne respecte ni les valeurs du rugby, ni les valeurs en général, ni les joueurs de couleurs qui évoluent avec son maillot."

Pour l'instant, aucune résolution n'a été prise, mais le joueur et les dirigeants pourraient prendre la décision, dans la semaine, d'entamer "des poursuites quant à ces propos." Sur place, après une rencontre finalement remportée 15-13 par les Béarnais, le staff d'Orthez n'a pas souhaité s'exprimer sur des insultes qu'il n'a pas entendues.