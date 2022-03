"J'ai fait une dépression" : comment le Toulousain Pierre Fouyssac a traversé des mois de galère

Il y a des bons moments et des périodes plus délicates dans la vie d'un sportif. Pierre Fouyssac est là pour en témoigner. Embêté par les blessures, le centre du Stade Toulousain revient après dix mois d'absence.

Le trois-quart centre du Stade Toulousain Pierre Fouyssac revient sur les terrains après une longue absence de près d'un an. En quatre saisons au club, l'ancien Agenais a porté 28 fois le maillot rouge et noir. Embêté par des blessures à répétition. Pesant lorsqu'on est sportif de haut niveau.

Fouyssac : "Je n'ai pas lâché"

10 mois après son dernier match, Pierre Fouyssac a retrouvé les terrains à la fin du mois de février contre l'UBB. "Cela fait bizarre, même si ce n'était que des bouts de matches. Cela fait plaisir après quasiment dix mois de convalescence de refouler les pelouses. Les premiers plaquages, les premiers ballons c'est important. Quand ça fait quasiment un an que tu n'as pas goûté aux vestiaires, aux échauffements, ça manque.J'ai eu de bonnes sensations, et au fur et à mesure je vais retrouver le rythme."

Entre temps, dix mois de galère où il a fallu s'accrocher. "C'est très long. Quand on voit les copains gagner, on est là mais sans l'être. J'ai la chance d'avoir une petite amie qui me supporte. La famille, les amis, etc. Ce ne sont pas de bonnes périodes. Je ne vous cache que j'ai fait une petite dépression ces derniers mois mais je n'ai pas lâché. J'ai continué à me préparer dans mon coin pour être prêt quand le jour J arriverait."

Aider pour aller chercher le Top 6

Le Stade Toulousain dispute dimanche un match en retard face au leader montpelliérain qui peut lui permettre de rentrer dans le top 6. Avant de recevoir Lyon et d'aller à Castres._"Montrer qu'on est là même si tout le monde dit que c'est la faute des doublons. Non, ce n'est pas la faute des doublons_. Il faut être dans les 6 à la fin de ces doublons, c'est l'objectif"

Toulouse-Montpellier, ce sera à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie ce dimanche à 21h05.