"J'ai l'impression que le terrain tremble !" : Charles Ollivon adore l'ambiance du Vélodrome

Charles Ollivon est comme à la maison à Marseille. Le 3e ligne de Toulon a l'habitude de jouer au Vélodrome, que ce soit avec le maillot du RCT ou celui du XV-de-France ce jeudi (21 heures) contre la Namibie en Coupe du monde.

Le 16e homme de l'équipe de France

"Tout le monde connaît l'ambiance qui règne ici avec l'Olympique de Marseille", témoigne le numéro 7 des Bleus au micro de France Bleu Provence. "On a tous aussi en tête l'ambiance incroyable en novembre qu'il y avait contre l'Afrique-du-Sud (victoire de la France 30 à 26. NDLR). On ne comprenait pas ce qui se passait tellement il y avait de bruit. On ne s'entendait pas parler. Cette ambiance reste dans ce chaudron, le bruit reste, les émotions restent, le ressenti reste. J'ai l'impression que le terrain même tremble un peu ! C'est un plus. C'est fort de jouer dans des stades comme ça et c'est vrai que ça plait beaucoup aux joueurs".

Marseille porte chance aux Bleus

L'ambiance du stade Vélodrome a l'habitude de porter le XV-de-France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 13 matchs dans l'enceinte marseillaise, les Bleus ont gagné onze fois pour seulement deux défaites. La première en 2004 contre l'Argentine (14-24) et la dernière en 2009 face aux Blacks (12-39). C'est aussi à Marseille que l'équipe de France a enregistré l'une de ses plus larges victoires en Coupe du monde, en 2007 contre la Géorgie (64-7).

France 64-7 Géorgie Coupe du monde 2007