Jack Willis "très reconnaissant envers le Stade Toulousain"

Le troisième ligne Jack Willis était titulaire ce samedi face à Perpignan pour son premier match à Ernest-Wallon. Il en a profité pour marquer son premier essai en rouge et noir. Retour avec lui sur le match.

Quel sentiment après cette première à domicile pour toi ?

"C'est un sentiment incroyable. Une nouvelle expérience pour moi, avec un nouveau public. C'était très spécial, en plus avec mon petit garçon au bord du terrain. Une super journée."

Tu l'air déjà bien intégré ici...

"Les gars, joueurs et staff, ont beaucoup aidé. J'ai été très bien accueilli. Ils traduisent pour moi ce que je ne comprends pas, lors des réunions par exemple. Ils ont rendu les choses faciles."

La confiance du staff directement, ça doit aider...

"Je n'ai pas beaucoup joué avec l'Angleterre cet automne donc ici, je veux être sur le terrain le plus possible et prendre la moindre opportunité. C'est un effectif impressionnant ici, notamment en deuxième et troisième ligne mais je vais tout donner pour cette équipe."

C'était compliqué de quitter les Wasps ?

"C'était une situation difficile. Désormais, je me sens très reconnaissant envers le Stade Toulousain et chanceux. Je peux jouer pour un très grand club et faire partie de quelque chose de spécial."

Et maintenant, la Champions Cup avec le maillot du club le plus titré...

"Je suis très excité. Ce sera vraiment un match très intéressant. Le Munster va mettre beaucoup d'intensité, de ténacité. Je suis vraiment excité de jouer une grande compétition dans cette équipe."

Aimerais-tu rester plus longtemps et pas simplement jusqu'à la fin de saison ?

"J'ai adoré les premiers moments ici. C'est bien sûr trop tôt pour dire où je serai dans six mois mais oui, j'aimerais faire encore partie de ce groupe."