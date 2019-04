XV de France : Jacques Brunel à la rencontre des jeunes joueurs à Tence

Tence, France

Un après-midi pas comme les autres pour les jeunes du Rugby-Club des Hauts-Plateaux à Tence, en Haute-Loire : ce mercredi 24 avril, ils se sont entraînés sous l’œil attentif de Jacques Brunel, sélectionneur de l'équipe de France de rugby. "Je suis content qu'il participe, parce que c'est quelqu'un de très connu dans le rugby, il est important", confie Gabriel, 11 ans. Un entrainement tout aussi particulier pour Jacques Brunel, c'est bien différent de ce qu'il a l'habitude de faire avec les pros : "Je regarde ce qui est important... Il faut que le joueur touche un maximum de ballon pendant l'entraînement, et là je remarque que certains ne l'ont pas encore touché... C'est important parce qu'après les enfants ne vont plus revenir", explique le coach.

Jacques Brunel, sélectionneur du XV de France, rencontre des jeunes joueurs à Tence. #hauteloire#rugbypic.twitter.com/WuLLKfVGho — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 24, 2019

L'entraîneur des Bleus s'est aussi prêté aux jeu des questions-réponses avec les jeunes. Et bien évidemment, une question brûlait les lèvres des petits rugbymen : est-ce que la France peut gagner la Coupe du Monde au Japon dans quelques mois ? "Si je n'y croyais pas il faudrait que j'arrête tout ! Effectivement en ce moment, on n'a pas de très bons résultats, on eu plus de déception que de satisfaction, mais la Coupe du Monde, c'est toujours un moment particulier...". Les petits joueurs ont aussi pu écouter Jacques Brunel sur sa carrière de joueur et d’entraîneur.

Peut-être un camp de base en Haute-Loire pour la Coupe du Monde 2023

Un moment de rencontre et d'échanges important pour Jacques Brunel, accompagné de Jo Maso, ambassadeur de la Coupe du Monde. L'entraîneur du XV de France revient un peu aux sources : "C'est la base quelque part, _tous les joueurs qui sont en équipe de France aujourd'hui sont passés par des petits clubs_, ils ont gravis les échelons". Il a également souligné le travail des bénévoles dans les clubs, qui permettent aux enfants de jouer au rugby.

Jacques Brunel a assisté à l'entraînement des petits rugbymen. © Radio France - OC

Cette visite s'inscrit aussi dans la préparation de la Coupe du Monde de rugby en 2023 : les terrains de Lyon et de Saint-Étienne ont été retenus pour des matchs. En conséquence, la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes compte présenter différents sites pour accueillir des camps de bases pour les équipes, comme le Chambon-sur-Lignon notamment. D'autres sites devraient être portés : Vichy, Aix-Les Bains et sur la métropole lyonnaise.