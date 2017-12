A la veille de son choc contre la Rochelle, l'UBB est perturbée par des rumeurs, celles qui envoient Jacques Brunel à la tête du 15 de France, en remplacement de Guy Novès débarqué avant la fin de son contrat.

Le précédent Ibanez

Jeudi soir, Laurent Marti a démenti. Agacé par le sujet, le président avait décidé depuis plusieurs jours de ne plus l'évoquer, échaudé par le précédent Raphaë Ibanez. En 2015, une autre rumeur avait pendant de longues semaines envoyé le manageur de l'UBB à la tête des Bleus pour succéder à Philippe Saint-André après la coupe du monde. Et c'est Guy Novès qui avait été choisi.

Au début du mois, Jacques Brunel avait démenti tout contact avec Bernard Laporte, assurant que c'était totalement infondé. Mais la situation pourrait avoir évolué.

Le président de la fédération française de rugby devait s'exprimer ce vendredi sur l'avenir du sélectionneur Guy Novès. Annonce reportée au mercredi 27 décembre .

Des fuites qui tombent mal pour l'UBB

Mais tout laisse à penser que le patron de la Fédération a tranché. Pour remplacer le Toulousain, Jacques Brunel fait donc figure de grand favori. Adjoint de Bernard Laporte chez les Bleus de 2001 à 2007, le Gersois, qui aura 64 ans le mois prochain, a le profil. Une expérience du haut niveau, une grande capacité d'écoute et un vécu de sélectionneur avec l'Italie (20011-2016).

Parmi les noms qui circulent pour l'accompagner dans ce projet. il y a notamment Fabien Galthié, son capitaine pendant sa période tricolore. Mais il n'est pas le seul. Franck Azéma, Xavier Garbajosa, Pierre Mignoni, Patrice Collazo ou Sébastien Bruno correspondent aux profils recherchés.

Agacé par le sujet, Laurent Marti avait décidé de ne plus l'évoquer avec les médias depuis plusieurs jours. © Radio France - Justine Hamon

Pour l'UBB, les fuites de jeudi tombent bien mal. D'abord parce que trouver un nouveau manageur en cours de saison n'a rien de simple même si Laurent Marti peut confier, du moins provisoirement, les clefs du camion aux adjoints Rory Teague, Jeremy Davidson et Joe Worsley. Ensuite parce que l'Union dispute ce samedi un match compliqué face à La Rochelle, leader du Top 14. Cette nuit, le service de presse du club a d'ailleurs prévenu les médias qu'ils ne pourront pas assister, comme d'habitude, à la mise en place prévue ce vendredi au Matmut Atlantique. Et que c'est l'entraîneur des arrières Rory Teague, et non Jacques Brunel, qui répondra dans la foulée aux questions des journalistes.