Jacques Rougerie, figure de l'ASM, est décédé

"Le Cube", c'était son surnom, n'est plus. Il est décédé samedi 12 août à l'âge de 78 ans. Joueur de l'ASM entre 1968 et 1977 il aura participé à amener l'équipe en finale du championnat de France en 1970 et à la victoire dans le Challenge Yves du Manoir en 1976.

"Un pilier historique des Jaunes et Bleus" pour l'ASM

Encore investit dans son club il était vice-président de "L'amicale des Ex-Montferrandais", regroupant des joueurs de différentes générations. Ce matin l'ASM fait part de sa "tristesse" et salue "un pilier historique des Jaunes et Bleus".

Une figure de Clermont-Ferrand

Père de l'ancien capitaine de l'ASM, Aurélien Rougerie, et mari de Christine Dulac-Rougerie, la première adjointe de Clermont-Ferrand il s'est lui aussi investi dans sa ville. Il restera une figure de sa ville qui aura marqué les clermontois.