Jake McIntyre, premier capitaine de l'USAP cette saison

Une des grandes questions de ce début de saison est de savoir qui sera le successeur de Mathieu Acébès. Le charismatique capitaine a décidé de rendre le brassard. Son successeur légitime semble être Jeronimo De La Fuente, mais l'Argentin est actuellement avec la sélection argentine. En fin de saison, le troisième ligne Kellian Galletier a également eu ce rôle et fait partie des leaders du groupe.

Parmi les leaders, durant la préparation, il fallait donc sortir un capitaine : "on a fait ça à la pièce" ironise le manager Franck Azéma. Jake McIntyre est le premier capitaine de la saison, reste à savoir s'il le sera à part entière pour la suite : "il y a des garçons qui ont déjà été capitaine, il y en a qui pourront le devenir au fur et à mesure de la compétition. Il y a une mobilité qui va s'installer dans le groupe et je ne vais pas imposer pour imposer. Un capitaine doit toujours être exemplaire, il doit être capable de passer devant et il doit être régulièrement titulaire."

Jake McIntyre est arrivé la saison dernière à l'USAP et son rôle dans le groupe a pris de l'importance en début d'année au moment de la remise en question décisive au sein du groupe. Connu pour être plutôt réservé en public et discret, il est à l'inverse, de l'aveu de ses coéquipiers, très expressif aux entraînements et perfectionniste, capable de hausser le ton quand il le faut.

Pour ce premier match contre le Stade Français, l'USAP aligne sept nouvelles recrues d'entrée. Jake McIntyre sera associé à Sadek Deghmache. Le nouveau champion du monde U20 Posolo Tuilagi démarrera aussi la rencontre aux côtés de Tristan Labouteley en deuxième ligne.

La composition d'équipe de l'USAP

15- Louis DUPICHOT

14- Alistair CROSSDALE ; 13- Jean-Pascal BARRAQUE ; 12- Api NAQALEVU ; 11- Tavite VEREDAMU

10- Jake McINTYRE ; 9- Sadek DEGHMACHE

7- Patrick SOBELA ; 8 Joaquin OVIEDO ; 6- Jacobus VAN TONDER

5- Posolo TUILAGI ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Arthur JOLY ; 2- Jérémie MAUROUARD ; 1- Giorgi TETRASHVILI

Remplaçants : 16- Victor MONTGAILLARD, 17- Sacha LOTRIAN, 18-Shahn ERU, 19- Alan BRAZO , 20- Matteo RODOR, 21- Mathieu ACEBES, 22- Lucas DUBOIS, 23- Akato FAKATIKA

La composition d'équipe du Stade Français