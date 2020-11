"Je me sens encore bien" : pas de retraite en vue pour Maxime Médard au Stade Toulousain

"Je me sens bien", dit Maxime Médard. Ce qui veut dire que la retraite n'est pas encore au programme, contrairement à son ami et coéquipier Yoann Huget, qui a annoncé qu'il arrêterait définitivement à la fin de la saison. L'ailier du Stade Toulousain l'a en effet annoncé dimanche dernier dans Canal Rugby Club.

Il me reste une année de contre plus une autre option"

De son côté, Maxime Médard n'a pas encore pris de décision : "Je me sens bien, il me reste une année de contrat plus une autre en option. J'ai la chance de faire partie d'un grand club". Malgré quelques pépins physiques dûs à son age, Maxime Médard a en tout cas toujours envie de jouer et au moins de terminer cette saison, avant éventuellement de rempiler pour une autre.

Je suis dans une phase où je transmets"

L'arrière du Stade Toulousain, un des tauliers du vestiaire toulousain, a aussi certainement à cœur d'encadrer les plus jeunes joueurs. "Je suis dans une phase où je transmets", a-t-il déclaré. Sur le terrain pour l'instant, et peut-être sur les bancs dans les années qui viennent.